Bei einem mysteriösen Zylinder, der in Westaustralien an Land gespült wurde, handelt es sich um Trümmer eines indischen Weltraumstarts, sagten Behörden beider Länder und beendeten damit eine Flut von Spekulationen über die Herkunft des Objekts.

Der Zylinder war Teil einer Polar-Satelliten-Trägerrakete, die die Indian Space Research Organization (ISRO) zuvor gestartet hatte, sagte Sudheer Kumar, ein Direktor der ISRO, gegenüber CNN.

Die australische Weltraumbehörde hatte zuvor am Montag getwittert, dass sie ihre Untersuchung des Objekts abgeschlossen habe und zu demselben Ergebnis gekommen sei.

Seit er im Juli an einem Strand von Green Head, einer Küstenstadt 250 Kilometer (155 Meilen) nördlich von Perth, auftauchte, zog der kupferfarbene Zylinder neugierige Anwohner an, die einen Blick auf das unbekannte Objekt erhaschen wollten.

Auch im Internet kam es zu Spekulationen, und es wurden zahlreiche Theorien darüber aufgestellt, woher es kommen könnte.

Aber die Polizei hatte gesagt, dass Weltraumschrott die wahrscheinlichste Antwort sei. Die australische Raumfahrtbehörde erklärte am Montag, dass, wenn weitere mutmaßliche Trümmer gefunden würden, diese den örtlichen Behörden gemeldet werden sollten.

„Das PSLV ist eine Trägerrakete mittlerer Tragfähigkeit, die von ISRO betrieben wird. Die Trümmer verbleiben im Lager und die australische Raumfahrtbehörde arbeitet mit ISRO zusammen, die weitere Bestätigungen vorlegen wird, um die nächsten Schritte festzulegen, einschließlich der Berücksichtigung von Verpflichtungen im Rahmen der Weltraumverträge der Vereinten Nationen“, fügte die australische Raumfahrtbehörde hinzu.

Der sperrige Zylinder, der höher als ein Mensch ist, scheint an einem Ende beschädigt und mit Seepocken bedeckt zu sein, was darauf hindeutet, dass er eine beträchtliche Zeit auf See verbracht hat, bevor er angespült wurde.

ISRO bestätigte gegenüber CNN, dass es „derzeit keine derartigen Pläne gibt, das Objekt nach Indien zurückzubringen“.

Die australische Raumfahrtbehörde hatte die Menschen aufgefordert, die Handhabung und Bewegung des Objekts aufgrund seiner unbekannten Herkunft zu vermeiden. Die Polizei sagte zuvor, dass der Gegenstand offenbar nicht aus einem Verkehrsflugzeug stammte und versprach, ihn bis zu seiner Entfernung zu bewachen.

Weltraumraketen sind mehrstufig, das heißt, sie bestehen aus verschiedenen Treibstoffkammern, die nacheinander entsorgt werden, wenn der Treibstoff aufgebraucht ist, wobei ein Großteil der Trümmer auf die Erde zurückfällt.