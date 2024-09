Canberra. Verwirrung in Australien: De nationale wet van het land (BOM) heeft een nieuwe tsunamiwaarschuwing voor de oostkust. De waarschuwing voor de deelstaten New South Wales, Queensland, Victoria en Tasmanië kreeg een Vormittag (Ortszeit) als een Push-Benachrichtigung op de BOM-Wetter-App en andere Frühwarn-Apps die werden afgespeeld – het is belangrijk om op te merken dat dit de eerste test is.

“De waarschuwingen worden gegeven door de irrtümlicherweise in de tests van de software voor het Tsunami-Frühwarnsystem zugespielt”, de inhoud van het weerbericht erbij. Je kunt zien dat ze verwijderd zijn. “Ons bewijs is een van de gevolgen van de test die wordt uitgevoerd en schuldig wordt bevonden.”

Bewaker: Kurze Panik ergasst Teile Ostaustraliens

De Catastrofebeschermingscoördinator van Queensland, Shane Chelepy, was bezorgd over de resultaten als „bedauerlich“ en concreet, die Warnung hätte niet durfde te veranderen. „Als je de Hinweis ziet, dat is een testact, maar niet zo duidelijk, wat is het dan sollen.“

Viele-gebruikers bevinden zich nu tijdens hun communicatie in sociale netwerken. “Eine Kurze Panik erfasste Teile Ostaustraliens”, geschreven door de Australische “Guardian”.

RND/dpa