Australian Open – Laut Medienberichten kann Djokovic trotz Einreiseverbot 2023 am Turnier teilnehmen

Der 35-Jährige wird von der australischen Regierung ein Visum erhalten, berichtete die Zeitung Guardian. Djokovic musste Australien Anfang dieses Jahres nach einem Rechtsstreit wieder verlassen. Der Sportler aus Serbien wollte ohne Corona-Impfung am Grand-Slam-Turnier teilnehmen. Auch die US Open im August verpasste Djokovic, weil er ohne Impfung nicht in die USA einreisen durfte.

Die Australian Open, das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres, finden vom 16. bis 29. Januar in Melbourne statt.

