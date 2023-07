Die Gemeinschaft der Austin Peay State University trauert um den tragischen Verlust eines ihrer studentischen Athleten.

Student im ersten Jahr Jeremiah Collinsder in der Footballmannschaft der Schule, den Governors, spielte, starb am 21. Juli an den Folgen eines Autounfalls in der Nähe des College-Campus in Clarksville, Tennessee. Er war 18 Jahre alt.

Collins, ein gebürtiger Louisville, Kentucky, fuhr beim Verlassen einer Autobahn in Tennessee zu schnell und sein Pickup überschlug sich mehrmals, bevor er in einer Grasfläche zum Liegen kam, teilte die Metropolitan Nashville Police Department laut Associated Press in einer Pressemitteilung mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sein Tod festgestellt wurde. Die Polizei teilte außerdem mit, dass es am Unfallort keine Anzeichen einer Beeinträchtigung gegeben habe.

„Wir sind alle am Boden zerstört und untröstlich über den Verlust von Jeremiah Collins.“ Scotty Walden, Chef-Fußballtrainer der APSU, sagte in einer Erklärung, die vom Leichtathletikprogramm der Hochschule veröffentlicht wurde. „Jeremiah war ein herausragender junger Mann, der jeden Tag eine unglaubliche Einstellung und Energie einbrachte. Wir trauern mit der Familie Collins um ihren tragischen Verlust und erheben sie im Gebet.“