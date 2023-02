Dit Austin Butler kijk zal altijd in onze gedachten zijn.

Op 26 februari heeft de Elvis acteur vertelde exclusief aan E! Nieuwshoofdcorrespondent Keltie Ridder de slechtste modetrend waaraan hij ooit heeft deelgenomen – en wat hem in de eerste plaats inspireerde om het te doen.

“Vroeger stak ik mijn haar aan elk uiteinde helemaal vast”, onthulde Austin tijdens de SAG Awards 2023, “dus het was gewoon dat het hele hoofd puntig was omdat ik omging met al deze skaterkinderen en ik wilde net als zij zijn.”

Of hij er nu wel of niet in slaagde om op te gaan in de schaatsers, zijn vermogen om te veranderen in Elvis Presley heeft hem veel lof opgeleverd, evenals een Oscar-nominatie. Het is ook een van de meest betekenisvolle ervaringen in zijn carrière geweest.

“Het is moeilijk om een ​​manier te kwantificeren om op de juiste manier eer te betuigen”, vervolgde hij. “Het heeft mijn leven veranderd, de ervaring om in zijn schoenen te staan ​​en voor die tijd uit zijn ogen te kijken. Het is een van de grootste geschenken van mijn leven geweest. Verwelkomd worden in zijn familie is echt iets waar ik zo blij mee ben vereerd over.”