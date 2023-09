Chris Ware ist ein aufmerksamer Beobachter des abgründigen Alltagslebens im Mittleren Westen der USA. Eine Ausstellung in Basel über das Werk des Comicautors.

Am Anfang war die Maus. Als Spielgefährtin dient ihr der Kopf einer Katze, die sie immer wieder quält, bis der Kopf anfängt zu weinen und den Raum überschwemmt.

Nein, es ist keine Disney-Maus, es ist Quimby die Maus. Die mit wenigen schwarzen Linien gezeichnete Figur tauchte erstmals Ende der 1980er Jahre auf Der tägliche Texaner on – die Studentenzeitung der University of Austin. Die obige Szene stammt aus einem kurzen Animationsfilm aus dem Jahr 2009. Ihre Pantomime erinnert an frühe, anarchische Helden aus Comics wie „Krazy Kat“ oder „Felix the Cat“.

Während seines Kunststudiums in Austin und Chicago schuf der Illustrator Chris Ware seine erste Comicfigur, Quimby, deren Charakter er immer wieder neu definierte. Manchmal war sie eine wilde Untergrundversion von Mickey Mouse, manchmal hatte sie ganz selbstverständlich zwei Köpfe und einen Oberkörper.

Cartoonmuseum Basel

Schon in seinen frühen Strips spielte der 1967 in Omaha, Nebraska geborene nordamerikanische Künstler mit den Konventionen des Comics. Im Cartoonmuseum Basel wird der heute im Chicagoer Vorort Oak Park ansässige Künstler nun mit „Chris Ware“ präsentiert. Paper Life“ eine Einzelausstellung gewidmet. Und das zu Recht.

Denn mit seinem vielschichtigen Erzählstil und der zweidimensionalen, experimentellen Ästhetik hinterfragt Ware wie nur wenige Comiczeichner sein Medium. Art Spiegelman, der Schöpfer von „MAUS“, erkannte Wares Talent schon früh und veröffentlichte seine Strips in seinem Magazin Roh.

Ware verbindet ruhige Alltagspoesie mit comicspezifischen Bezügen und schwarzem Humor

Chris Ware manifestierte seinen Stil in seinem frühen Meisterwerk „Jimmy Corrigan – das klügste Kind der Welt“, das zunächst als Strip und dann im Jahr 2000 in Buchform in einer Chicagoer Zeitung erschien (auf Deutsch 2013 beim Reprodukt Verlag).

Autobiografische Geschichten

Im Mittelpunkt steht der dreißigjährige Jimmy Corrigan, der ein kindliches Gemüt hat und als Büroangestellter ein einsames Leben führt. Eines Tages besucht er seinen alten Vater, der ihm fast unbekannt ist, in einem Heim. Erinnerungen an seine lieblose Kindheit kehren zurück. Chris Ware verarbeitete autobiografische Erlebnisse. Wie Jimmys Vater verließ auch sein eigener Vater die Familie kurz nach seiner Geburt.

Ware verbindet ruhige Alltagspoesie mit comicspezifischen Bezügen und schwarzem Humor. Aus dem Fenster seines Büros sah der sanftmütige Jimmy einmal, wie ein Möchtegern-Superheld vom Dach fiel und auf den Asphalt fiel. Es ist ein surrealer Schockmoment, den Ware auch als ruhige, ikonische und schöne Bildfolge inszeniert.

Trotz seiner nüchternen, klaren Zeichnungen gelingt es Ware, starke Emotionen beim Leser und Betrachter hervorzurufen. In „Rusty Brown“ (2018) steigert Ware seine komplexe, verschachtelte Erzähltechnik noch einmal.

Über ein Schulhaus an einem verschneiten Tag in Omaha im Jahr 1975 verbindet er vier Schicksale: Rusty ist ein achtjähriger Außenseiter, der sich aufgrund seines angeblich messerscharfen Gehörs für einen Superhelden hält, sein Vater ist Lehrer und ein gescheiterter Wissenschaftler Romanautor. Ein Redneck und die afroamerikanische Lehrerin Joanne Cole komplettieren das Ensemble. Insbesondere mit letzterem gelingt Ware eine eindringliche Studie über eine erfolglose Suche nach Liebe und Zugehörigkeit.

Wares Gespür für die afroamerikanische Kultur zeigt sich auch in seinem Interesse am Ragtime, einem Vorläufer der Jazzmusik. Durch ihn gelangte schwarze Musik erstmals in die nordamerikanische Popmusik. Wie Ware selbst spielt seine Figur Joanne Cole Ragtime auf einem Banjo. Ware gab das Magazin auch heraus, wie die Ausstellung in Basel zeigt Der Ragtime-Ephemeralist heraus, das er auch entworfen hat.

Enorme Vielseitigkeit

Beim Gang durch die verwinkelten Räume des Cartoon-Museums fällt die enorme Vielseitigkeit des US-Künstlers auf. Die großformatigen Originale erinnern oft an architektonische Bauzeichnungen oder Infografiken.

Typografische Elemente sind ein bevorzugtes Stilmittel von Ware. So variiert er beispielsweise die Gestaltung der Titelbeschriftung in jedem einzelnen Kapitel seiner Graphic Novels in unterschiedlichen Designs und zitiert Gestaltungselemente von Werbeschildern aus dem frühen 20. Jahrhundert (seiner bevorzugten Epoche).

In „Building Stories“ (2012) kombiniert Ware auf virtuose Weise kreative und erzählerische Möglichkeiten: Die 14 in einer Box versammelten Geschichten sind in unterschiedliche Formate unterteilt. Ob als Miniheft, Zeitung, Buch, Leporello, Brettspiel oder Bastelbogen – Wares Geschichten sind in beliebiger Reihenfolge lesbar und enthalten Bezüge zu den anderen.

Der Titel „Building Stories“ legt nahe, dass es dabei sowohl um „Wohnungsbaugeschichten“ als auch um das Geschichtenerzählen selbst geht. Hier erzählt Ware einfühlsam von verschiedenen einsamen, verletzten Seelen in einem mehrstöckigen Gebäude.

Liebevoll gestaltete Ausstellung

Die liebevoll konzipierte Basler Ausstellung zeigt zahlreiche Originalseiten und Vorstudien zu Chris Wares Werken. Vergrößerungen einzelner Tafeln wurden geschickt in die Ausstellungsgestaltung integriert und entführen Museumsbesucher in die Welt des Comicautors.

Comicmuseum Basel, „Chris Ware. Paper Life“ bis zum 29. Oktober 2023. Die Zeitung zu Die Ausstellung kostet 12 €

Ware modellierte auch einige der Szenen und wichtigen Figuren in seinem Werk, und einige davon wurden später in sehr kleinen Auflagen zu Merchandising-Objekten. Zusammen mit der Künstlerin, Kuratorin und Museumsdirektorin hat Anette Gehrig eine Fülle von Objekten zusammengestellt, die ein beeindruckend vollständiges Bild seines Schaffens ergeben. Darunter zahlreiche Cover für das Magazin New-Yorker sowie andere Zeitschriften.

Andere Illustrationen und Poster erzählen Geschichten à la Chris Ware – ruhig und tiefgründig. Oder wie Chris Ware es mit seinen eigenen Worten ausdrückt: „Ich versuche zu Papier zu bringen, wie es sich anfühlt, zu leben.“ benennen.“