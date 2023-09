In einer Welt voller Filme und Serien über Superhelden ist es manchmal schwer vorstellbar, dass eine weitere Show dieses Genres erfolgreich sein könnte – insbesondere eine, die nicht mit großen Studios wie Marvel oder DC in Verbindung gebracht wird. Allerdings überzeugte „Extraordinary“ das Publikum und wurde für eine zweite Staffel verlängert.

In typischen Superheldenproduktionen ist eine Superkraft ein einzigartiges Geschenk, und nur wenige sind damit gesegnet. Bei Extraordinary sind die Dinge anders. Superkräfte sind bei allen über 18 Jahren üblich. Jeder hat sie … außer Jen, was sie zur Ausgestoßenen macht und ihre Karriere und Beziehungen ruiniert.

Elend und frustriert versucht Jen verzweifelt, Superkräfte zu erlangen, selbst die lächerlichsten (die meisten Kräfte in der Serie sind nutzlos oder schäbig). Aber wird sie ihren Traum in Staffel 2 verwirklichen? Hier finden Sie alles, was wir über die Rückkehr der Show wissen.

Es gibt keine Informationen zum Veröffentlichungsdatum für den zweiten Teil der Serie, aber viele Medien rechnen mit einer Rückkehr Ende 2023 oder Anfang 2024.

In den USA können Sie die erste Staffel von „Extraordinary“ auf Hulu sehen. Das werbefinanzierte Abonnement ist für 7,99 $ monatlich (79,99 $ pro Jahr) erhältlich. Das werbefreie Paket kostet 14,99 $ pro Monat.

In Großbritannien können Sie Serien auf Disney+ ansehen. Das monatliche Abonnement kostet 7,99 £ (79,99 £ für das Jahr).

Disney+

Spoiler für die erste Staffel von Extraordinary unten.

In der ersten Staffel der Serie versuchte Jen verzweifelt, Geld für eine Therapie aufzutreiben, die ihr helfen könnte, Superkräfte zu entdecken. Es stellte sich heraus, dass die Behandlungskosten für sie unerschwinglich waren, aber letztendlich bot ihr Gordon (der Typ, der durch eine Berührung einen Orgasmus auslösen kann) einen Kredit an. Jen hat auch ihr romantisches Leben in Ordnung gebracht: Sie hat die Verbindung zu Luke abgebrochen und sich ihrem neuen Kumpel Jizzlord verschrieben.

Staffel 2 wird sich sicherlich auf Jens Therapie in einer Luxusklinik konzentrieren. Ein weiterer wesentlicher Handlungsstrang wird die Vergangenheit von Jizzlord sein, da er am Ende der letzten Staffel unerwartet seiner vergessenen Frau und Tochter begegnete. Die Frage ist, wird er zu seiner Familie zurückkehren oder bei Jen bleiben?

In der letzten Folge traf Carrie eine wichtige Lebensentscheidung. Müde von Kashs Unreife und mangelndem Ehrgeiz, trennte sie sich von ihrem langjährigen Freund. In Staffel 2 müssen sowohl Carrie als auch der Superhelden-Enthusiast Kash ihr Leben neu aufbauen.

Disney+

Die folgenden Darsteller sind für ihr Erscheinen bestätigt:

Máiréad Tyers – Jen

– Jen Sofia Oxenham – Carrie

– Carrie Bilal Hasna – Kash

– Kash Luke Rollason – Jizzlord

– Jizzlord Siobhán McSweeney – Maria

– Maria Safia Oakley-Grün – Andy

– Andy Robbie Gee – Ian

– Ian Ned Porteous – Lukas

Zu den Neuzugängen in der Besetzung gehören:

Julian Barratt – George, Jens Power-Coach

– George, Jens Power-Coach Rosa Robson – Nora, eine Person aus Jizzlords früherem Leben

– Nora, eine Person aus Jizzlords früherem Leben Kwaku Mills – Clark Carries neuer Arbeitskollege

– Clark Carries neuer Arbeitskollege Derek Jacobi

