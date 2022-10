Außenminister James Cleverly kritisierte „unmusikalische“ LGBT-Kommentare über „Respekt“ gegenüber Katar während der Weltmeisterschaft | Fußball Nachrichten

Außenminister James Cleverly wurde beschuldigt, „erschreckend taub“ zu sein, nachdem er LGBT-Fans aufgefordert hatte, das Homosexualitätsverbot in Katar „respektvoll“ zu behandeln.

Cleverly wurde am Mittwoch vor Beginn des Turniers am 20. November nach der Bilanz der Menschenrechte und LGBT-Rechte des Landes gefragt.

Homosexualität ist in Katar illegal, und Menschenrechtsverletzungen „dauern in erheblichem Umfang“ im Land an, heißt es in einem Bericht vor dem Turnier, der letzte Woche von Amnesty International veröffentlicht wurde.

Sprechen mit Sky Nachrichtensagte der Außenminister: „Wir haben unglaublich wichtige Partner im Nahen Osten. Das sind muslimische Länder, sie haben eine ganz andere kulturelle Ausgangslage [from] uns.

„Ich denke, es ist wichtig, dass man als Besucher eines Landes die Kultur seines Gastlandes respektiert.“

Er fügte hinzu: „Wir sprechen mit ihnen über unsere Werte und warum wir glauben, dass es wichtig ist, dass die Rechte der Menschen aus allen Arten von Gemeinschaften respektiert werden.

„Und natürlich wird es etwas sein, worüber wir weiterhin mit ihnen sprechen werden.“

Die Weltmeisterschaft wurde verwendet, um „grausame Rechterekorde im Sport zu waschen“

Die Schattenkultursekretärin von Labour, Lucy Powell, kritisierte die Äußerungen von Herrn Cleverly und beschrieb sie als „schockierend unmusikalisch“.

Sie sagte: „Viele Fans werden das Gefühl haben, dass sie nicht an diesem Turnier teilnehmen können, um ihr Team anzufeuern, weil Katar Menschen-, Arbeitnehmer- und LGBT+-Rechte vorzuweisen hat.

„Die Regierung sollte die FIFA herausfordern, wie sie Fans in diese Position gebracht hat, und die volle Sicherheit aller anwesenden Fans gewährleisten, anstatt diskriminierende Werte zu verteidigen.“

Die Regierung muss ihre „öffentliche Stimme“ nutzen

Die Kommentare des Außenministers kommen einen Tag, nachdem Peter Tatchell, ein britischer LGBT-Aktivist, behauptete, er sei kurzzeitig „inhaftiert“ worden in Katar, nachdem er einen Ein-Mann-Protest vor einem Museum in der Hauptstadt Doha veranstaltet hatte.

Der 70-Jährige sagte, er sei während seiner 49-minütigen Haft verhört worden, aber die katarische Regierung sagte, es seien keine Verhaftungen vorgenommen worden.

Bild:

Peter Tatchell wurde festgenommen, nachdem er vor dem Nationalmuseum von Katar in Doha protestiert hatte (Bild: Handout)





Herr Tatchell kritisierte auch den Außenminister und forderte die Regierung auf, ihre „öffentliche Stimme einzusetzen, um die entsetzlichen Menschenrechtsverletzungen“ zu verurteilen, die im Land begangen wurden.

„Wenn wir uns nicht alle zu Wort melden, wird Katar sein Ziel erreicht haben, seinen entsetzlichen Ruf während der Weltmeisterschaft zu vernichten. Herr Cleverly hat die Gelegenheit, auf die Missbräuche hinzuweisen, die vom Regime begangen werden“, sagte er.

„Alle Fans, nicht nur LGBTs, sollten die Weltmeisterschaft boykottieren und ihre sozialen Medien nutzen, um die schockierenden Menschenrechtsverletzungen durch den katarischen Staat zu verstärken. Zur Weltmeisterschaft zu gehen bedeutet, mit einem homophoben, sexistischen und rassistischen Regime zusammenzuarbeiten.“