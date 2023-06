Blinken dankte Xi für seinen Empfang und sprach von der „Verpflichtung und Verantwortung“, die die beiden Länder haben, um die Spannungen zwischen ihnen zu bewältigen.

Diese Beziehung sei „eine der folgenreichsten der Welt“, sagte er während einer Pressekonferenz vor Abschluss der Reise.

„Hier in Peking habe ich wichtige Gespräche mit Präsident Xi geführt und darüber hinaus inhaltliche und konstruktive Diskussionen mit meinen Amtskollegen geführt“, sagte Blinken.

Das etwa 35-minütige Treffen mit Xi in der Großen Halle des Volkes wurde als entscheidendes Zeichen für den Erfolg der Reise gewertet, obwohl es nicht im Voraus bestätigt wurde. Nach Xi traf sich mit Microsoft-Gründer Bill Gates Anfang dieses Monats könnte das Versäumnis, ein Xi-Blinken-Treffen zu organisieren, eine absichtliche Brüskierung durch die chinesischen Behörden gewesen sein.

„Wenn Xi sich geweigert hätte, sich mit Blinken zu treffen, hätte das signalisiert, dass der chinesische Staatschef den diplomatischen Austauschprozess, den er letzten Herbst mit Biden vereinbart hatte, aufgibt“, sagte Jacob Stokes, Senior Fellow für indopazifische Fragen am Zentrum für a Neue amerikanische Sicherheit. „Die Tatsache, dass es passiert ist, bedeutet also wahrscheinlich mehr als die Ergebnisse.“

Während seiner Treffen, sagte Blinken, habe er mehrere Themen angesprochen, darunter Spannungen um Taiwan, nordkoreanische Aggression, Handel, Menschenrechte, den Krieg in der Ukraine und unrechtmäßig inhaftierte US-Bürger. Er sprach auch mit chinesischen Staats- und Regierungschefs über Bereiche, in denen die beiden mächtigen Länder ein gemeinsames Interesse haben, darunter Klima, makroökonomische Stabilität, öffentliche Gesundheit und Ernährungssicherheit.

Beamte des Außenministeriums erwarteten nicht, dass die Länder in den Fragen, in denen sie am stärksten gespalten sind, einen Durchbruch erzielen würden. Die Regierung beschrieb Blinkens Reise als Teil einer längerfristigen Anstrengung, den bilateralen Groll abzumildern, der den hochrangigen diplomatischen Dialog seit fast fünf Monaten praktisch eingefroren hat.

Obwohl die Reise ein Zeichen für nachlassende Spannungen sei, stellte Blinken fest, dass die beiden Länder immer noch tief gespalten seien.

„Fortschritt ist schwer. Es braucht Zeit und ist nicht das Ergebnis eines Besuchs, einer Reise, eines Gesprächs“, sagte er gegenüber Reportern.

„Meine Hoffnung und Erwartung ist, dass wir in Zukunft eine bessere Kommunikation und ein besseres Engagement haben werden. Das wird sicherlich nicht jedes Problem zwischen uns lösen – im Gegenteil. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, das zu tun, was wir beide als notwendig erachten. Und das bedeutet, die Beziehung verantwortungsvoll zu verwalten.“

Alexander Ward hat zu diesem Bericht beigetragen.