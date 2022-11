Außenminister Amirabdollahian: Iran droht mit „harter“ Antwort

Stand: 10.11.2022 11:49 Uhr

„Unsere Antwort wird angemessen und entschlossen sein“, drohte Irans Außenminister Amirabdollahian mit einer Reaktion auf die deutsche Kritik am gewaltsamen Vorgehen Teherans gegen Demonstranten. Im ganzen Land gehen die Proteste weiter.

Außenministerin Annalena Baerbock kündigte gestern weitere Sanktionen gegen das Land wegen des gewaltsamen Umgangs der iranischen Regierung mit den landesweiten Protesten an. Irans Außenminister Hossein Amirabdollahian hat nun reagiert und mit weiteren Reaktionen gedroht. „Provokative, interventionistische und undiplomatische Einstellungen zeugen nicht von Raffinesse und Weisheit“, sagte Amirabdollahian auf Twitter.

„Deutschland kann sich entscheiden, gemeinsame Herausforderungen anzugehen – oder sich zu stellen“, so der Chefdiplomat weiter und drohte: „Unsere Antwort wird angemessen und entschlossen sein.“ Die Beschädigung historischer Beziehungen wird langfristige Folgen haben. Ein weiteres Sanktionspaket sei in Vorbereitung, sagte Amirabdollahian. „Gleichzeitig arbeiten wir daran, dass es im UN-Menschenrechtsrat eine Sondersitzung zum Iran gibt und ein Untersuchungsmechanismus beauftragt wird.“

Außenministerin Annalena Baerbock schrieb gestern auf Twitter: „Wir stehen den Männern und Frauen des Iran zur Seite, nicht nur heute, sondern solange es nötig ist.“

Zunehmende Spannungen zwischen Berlin und Teheran

Nach dem Ausbruch der landesweiten systemkritischen Proteste verschärfte sich zuletzt der Ton zwischen Berlin und Teheran. Der Bundestag hat gestern über einen Antrag der Ampelgruppen beraten. Darin plädieren SPD, Grüne und FDP dafür, den Protest im Iran mit zusätzlichen Sanktionen gegen Teheran und einem besseren Schutz für geflüchtete Oppositionelle zu unterstützen.

Die Proteste gegen die Regierung im Iran gehen weiter

Unterdessen dauern Berichten zufolge regierungsfeindliche Proteste im Iran an. Heute Morgen kursierten im Internet Videos von Kundgebungen in der Hauptstadt Teheran, und auch in anderen Städten gingen Menschen auf die Straße. Nahe Isfahan wurde Tränengas eingesetzt, wie ein Video zeigt. Die Teilnehmer skandierten „Tod dem Diktator“ – ein Slogan gegen den obersten iranischen Führer Ayatollah Ali Khamenei, der seit Beginn der Proteste oft gehört wurde.

Anlass für die neuen Kundgebungen war die blutige Niederschlagung einer Demonstration in Sahedan, der Hauptstadt der Provinzen Sistan und Belutschistan, am 30. September. Dort töteten Sicherheitskräfte nach Angaben von Aktivisten fast 100 Menschen. Nach der 40-tägigen Trauerzeit gingen Demonstranten in Sahedan und anderswo auf die Straße. Ob es zu Zusammenstößen mit Verletzten oder Festnahmen kam, war zunächst unklar. Die staatliche Nachrichtenagentur IRNA bestätigte lediglich Demonstrationen in der Nähe von Isfahan.

Bundesweite Demonstrationen seit Aminis Tod

Auslöser der Proteste im Iran war Mitte September der Tod des 22-jährigen iranischen Kurden Mahsa Amini in Polizeigewahrsam. Sie war von der Ordnungspolizei festgenommen worden, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht vorschriftsmäßig getragen hatte. Ursprünglich richteten sich Proteste gegen die Kopftuchpflicht, nun fordern Demonstranten den Sturz und Tod des obersten Führers Chamenei. Seit Aminis Tod demonstrieren landesweit Zehntausende gegen den Repressionskurs der Regierung und das islamische Herrschaftssystem.

In einem Interview mit den Schöpfern von Khameneis persönlicher Website richtete der iranische Geheimdienstminister Esmail Khatib erneut Drohungen gegen Demonstranten und Saudi-Arabien, das die Führung in Teheran zusammen mit Großbritannien, Israel und den Vereinigten Staaten für die Unruhen im Land verantwortlich gemacht hat. Die „strategische Geduld“ des Iran gehe allmählich zu Ende, sagte Chatib. Wenn Länder, die im Glashaus sitzen, Steine ​​auf den mächtigen Iran werfen, bedeutet das nichts anderes, als die „Grenzen der Rationalität“ zu überschreiten und in die „Dunkelheit der Dummheit“ einzutreten. „Wenn der Wille der Islamischen Republik dazu neigt, diese Länder zu rächen und zu bestrafen, dann werden die Glaspaläste unweigerlich zusammenbrechen und diese Länder werden keine Stabilität erfahren“, warnte er.

Schauspielerin Alidoosti zeigt sich solidarisch

Die bekannte iranische Schauspielerin Taraneh Alidoosti bekundete angesichts des Vorgehens der iranischen Regierung erneut ihre Solidarität mit den Demonstranten im Land. In einem Post auf Instagram veröffentlichte die 38-Jährige ein Foto ohne Kopftuch. Sie hält ein Plakat mit dem kurdischen Protestspruch „Jin, Jiyan, Azadi“ (Frau, Leben, Freiheit) in die Kamera. Seit Ausbruch der Proteste hat sich die Feministin immer wieder kritisch zu Wort gemeldet und die Forderungen der Demonstranten unterstützt. Vor ein paar Tagen erinnerte sie sich an einen Beitrag, den sie vor Jahren geschrieben hatte: „Wir sind keine Bürger, waren es nie. Wir sind Gefangene, Millionen von Gefangenen.“

Die iranische Schauspielerin Taraneh Alidoosti hat sich erneut öffentlich für die Forderungen der Demonstranten im Iran eingesetzt. Bild: dpa

Alidoosti, die im Iran lebt, sollten nach ihrem Posten Konsequenzen drohen. Bereits in den Wochen nach Ausbruch der Proteste wurden Prominente nach Solidaritätsbekundungen immer wieder Repressionen staatlicher Akteure ausgesetzt. Die 38-Jährige gilt als eine der berühmtesten Schauspielerinnen des Iran. Zu ihren bekanntesten Filmen zählen der Oscar-prämierte Spielfilm „The Salesman“ des iranischen Regisseurs Asghar Farhadi und das Drama „All About Elly“.