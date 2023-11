Bij Schreitungen nach der Regionalliga-Partie zwischen BSG Chemie Leipzig en dem 1. FC Lokomotive Leipzig is een dag dat een Polizist mag zijn. Na de stadsderby van beide langdurige rivalen in het Alfred-Kunze-Sportpark zullen de fans van Lok Leipzig een grote rol spelen in de competitie en deelnemen aan een politietraining. Na 46 jaar zul je er last van krijgen. Ze werd naar een ziekenhuis gebracht.



Afbeeldingen: EHL Media