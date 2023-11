Stand: 1. November 2023 6:20 Uhr

Am Halloween-Abend kam es in Hamburg zu Ausschreitungen – die Polizei war stundenlang im Einsatz und setzte in Harburg Wasserwerfer ein.

Nach Angaben eines Polizeisprechers versammelten sich zunächst 150 bis 200 überwiegend junge Menschen im Landkreis Harburg. Ihre Zahl stieg dann auf 300 bis 350. Sie warfen Böller und Flaschen in Menschenmengen und auf die Einsatzkräfte. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Wasserwerfer und Räumungstanks in Harburg

Die Polizei hatte zunächst keine Kontrolle über die Situation. Erst als Verstärkung eintraf, erlangten die Beamten wieder die Oberhand und konnten die randalierende Menge zerstreuen. Auch Wasserwerfer und ein Räumbecken kamen zum Einsatz.

Nach Angaben eines Polizeisprechers kam es zu Festnahmen oder Inhaftierungen. Eine Nummer war zunächst nicht verfügbar. Es gab auch antisemitische Äußerungen, wie NDR Info berichtete.

Polizei: Vorfälle auch in Lurup, Osdorf und Steilshoop

Auch in Lurup kam es zu Vorfällen, an denen laut Polizei rund 50 Jugendliche beteiligt waren. Sie zündeten Böller – Fenster eines Einzelhandelsgeschäfts wurden beschädigt und Müllcontainer in Brand gesteckt.

Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 70 Menschen im Ortsteil Osdorf. Beamte hatten den überwiegend jungen Menschen Platzverweise aus der Gegend um das „Born Center“ erteilt. In Steilshoop kamen rund 100 Menschen zusammen. Sie zündeten Feuerwerkskörper und feuerten vermutlich auch Schreckschusswaffen in die Luft. „Polizeibeamte haben sofort eingegriffen und Platzverweise ausgesprochen, denen die Unruhestifter Folge geleistet haben“, teilte die Polizei mit.

Auch in anderen Stadtteilen Hamburgs kam es zu Ausschreitungen – der Schwerpunkt lag jedoch auf Harburg. Nach Angaben der Polizei beruhigte sich die Lage im weiteren Verlauf des Abends.

Großes Polizeiaufgebot im Einsatz

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im gesamten Stadtgebiet im Einsatz – darunter die gesamte Hamburger Bereitschaftspolizei, die Alarmeinheiten der Polizeikommissare und Hunderte der Bundespolizei. Auch das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04 hat viel Energie gebunden.

Bereits vor einem Jahr gab es an Halloween viele Einsätze für die Hamburger Polizei – unter anderem in Harburg. In diesem Jahr wollte die Stadtverwaltung eigentlich mit einem Horrorzelt auf dem Harburger Rathausplatz ein Alternativangebot schaffen – offenbar ohne Erfolg.

