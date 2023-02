Ausschluss russischer Sportler – „schamloser Rechtsbruch“

Die olympische Flagge und die russische Flagge. (dpa Bildfunk / Kay Nietfeld)

Geht es nach IOC-Präsident Thomas Bach, können die noch gesperrten Athleten aus Russland und Weißrussland bald wieder unter neutraler Flagge an internationalen Sportveranstaltungen teilnehmen. Die derzeitigen Sanktionen seien rechtlich nicht haltbar, sagt Bach und verweist auf die menschenrechtlichen Vorgaben der Vereinten Nationen und der Olympischen Charta.

Wirtschaftsanwalt und Sanktionsexperte Viktor Winkler stimmt Bach im Deutschlandfunk zu: „Zunächst einmal sollte man so klar wie möglich machen, dass es sich hier gar nicht um Sanktionen handelt. Sanktionen sind ein sehr hartes Rechtsinstrument. Und nur Staaten haben das Recht, sie anzuwenden.“ dieses Instrument zu verwenden“, sagt er.

Hinsichtlich des Ausschlusses russischer und weißrussischer Sportler von internationalen Sportveranstaltungen spricht er von Diskriminierung. „Das bringt uns zum Kern des Problems, dass wir bis 2023 erklären müssen, dass Diskriminierung immer illegal ist, egal ob wir die Guten oder die Bösen diskriminieren. Die Ausschlüsse aufgrund der Nationalität sind alle und ausschließlich klare und schwerwiegende Verstöße das Gesetz .“

„Ausschluss verstößt gegen Olympische Charta“

Die Diskriminierung von Sportlern wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Nationalität „verstößt natürlich gegen die Olympische Charta, vor allem aber gegen alle Menschenrechtskonventionen der UNO. Dass Herr Bach, der immerhin am Bundesverfassungsgericht promoviert hat, so eine Schamlosigkeit begangen hat Rechtsbruch überhaupt gefördert hat, ist für mich besorgniserregend und sollte zu denken geben.“

Als privater Verband ist das IOC zwar nicht direkt den Diskriminierungsverboten unterworfen, Winkler vermisst aber das Eingreifen der Staaten: „Die beteiligten Staaten haben eigentlich die Pflicht, die Diskriminierungsverbote anzuschreien und dagegen vorzugehen.“

Vor allem aber vermisste Winkler einen Aufschrei seiner Kollegen: „Die Anwälte hierzulande, aber auch in anderen westlichen Ländern, sind es, die erklären müssen, warum auch gut gemeinte Diskriminierung immer noch Diskriminierung ist und warum der Grundsatz gilt: ‚ Heute sie, morgen du.“ Wenn wir heute die ‚Richtigen‘ diskriminieren und das zulassen, werden morgen vielleicht die ‚Falschen‘ diskriminiert, wenn sich die Machtverhältnisse ändern.“

„Menschenrechtsorganisationen schweigen besorgniserregend“

Die rechtlichen Grundlagen, um solche Diskriminierungen zu verhindern, seien laut Winkler „scheinbar“ unzureichend. „Offenbar müssen wir Elemente in die jeweiligen Rechtsgrundlagen, insbesondere die Charta, aufnehmen, die Klagen, wie wir sie jetzt erlebt haben, besser verhindern. Vielleicht brauchen wir auch ein Verbandsklagerecht. Vielleicht brauchen wir auch eine Ausweitung der Möglichkeiten.“ dass Betroffene oder Verbände klagen, die dann im Namen der Betroffenen klagen, obwohl ich sagen muss, dass Menschenrechtsorganisationen zu diesem Punkt bisher besorgniserregend geschwiegen haben.“

Dem IOC fällt es nun leicht, eine 180-Grad-Wende vorzunehmen, da der Ausschluss russischer und weißrussischer Athleten nur eine Empfehlung des IOC war. „Deshalb muss man das juristisch doppelt sehen“, sagt Winkler. „Die eine Seite ist, diese Empfehlung auszusprechen. Und die andere Seite ist natürlich, dieser Empfehlung so zu folgen, dass man die diskriminierende Tat begeht. In Anbetracht dessen, dass das IOC nur die erste, also nur die gemacht hat Empfehlung fällt es dem IOC natürlich leichter, eine 180-Grad-Wende zu vollziehen, weil man jetzt nur noch die Empfehlung zurückziehen muss.“

Rechtlich reicht die Rücknahme der Empfehlung laut Winkler jedoch nicht aus: „Die Botschaft des IOC sollte eigentlich lauten: Ab sofort muss jeder Anschein von Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit und allen verbleibenden Rückständen davon vermieden werden die zu einer Diskriminierung führen, müssen aufgehoben und zurückgegeben werden.“

Winkler kritisiert die Neutralität des Sports

Für Winkler „bin ich als Jurist immer etwas fragwürdig, dass Sport generell dazu beitragen kann, dass sich Feindparteien näher kommen. Ich persönlich stehe der Idee, dass der Sport neutral ist, kritisch gegenüber, dass das Gegenteil der Fall ist.“ Die vermeintliche politische Neutralität des Sports ist eigentlich ein Mythos.“

Eine Wiedereingliederung in den Sport werde in Russland nicht zu einem Umdenken führen, sagt Winkler. „Das muss nicht sein. Ich glaube nicht, dass man diese Diskussion ersticken kann, indem man sagt: ‚Nun, damit wirst du nichts erreichen.‘ Manchmal ist es auch wichtig, politische Signale zu setzen.“ Die Diskussion sollte daher fortgesetzt werden. „Und beim Diskriminierungsverbot sollte es enden. Aber wenn man davor steht, also noch nicht diskriminiert wird, halte ich diese Diskussion für legitim und auch ergebnisoffen.“