Aussage im Gefängnis laut Akte: Ibrahim A. verglich sich mit Anis Amri

In der Haft fiel der Messerstecher von Brokstedt durch sein verbal aggressives Verhalten auf. Extremistische Tendenzen beobachten die JVA-Mitarbeiter nicht – mit einer Ausnahme: Ibrahim A. soll Parallelen zwischen sich und dem Attentäter vom Breitscheidplatz gezogen haben.

Der Messerangreifer aus Brokstedt, Ibrahim A., soll sich wenige Monate vor seiner Entlassung aus der Hamburger Haft mit dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, verglichen haben. „Es gibt nicht nur einen Anis Amri, es gibt mehrere, ich bin auch einer“, sagte er gegenüber Beamten, teilte die Justizbehörde mit. Die Aussage vom August 2022 wurde in einem sogenannten Wahrnehmungsblatt in der Personalakte des Gefangenen festgehalten.

Es zeigt auch, dass Ibrahim A. am 6. August 2022 bei der Vorbereitung auf die Freistunde auf dem Hof ​​“vor sich hinstammelte“, so ein Mitarbeiter: „Großes Auto, Berlin, das ist die Wahrheit.“ Auf dem Weg zum Hof ​​habe er den Angaben zufolge einem anderen Mitarbeiter zweimal gesagt, ob er auch „unter die Reifen“ wolle.

Ibrahim A. ist nach Angaben der Behörden während seiner Untersuchungshaft immer wieder verbal aggressiv und unangemessen aufgefallen. Auch versuchte er, seine Forderungen mit Beleidigungen zu unterstreichen. Abgesehen vom Vorfall vom 6. August 2022 wurden jedoch keine Äußerungen dokumentiert, die auf einen extremistischen Bezug schließen lassen könnten. Auch sein sonstiges Hinrichtungsverhalten war in dieser Hinsicht unauffällig.

Der 33-jährige Palästinenser Ibrahim A. hat am 25. Januar in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg mit einem Messer auf andere Fahrgäste eingestochen. Zwei Jugendliche starben, fünf weitere wurden zum Teil schwer verletzt. A. sitzt wegen des Verdachts des Doppelmordes und des versuchten Totschlags in vier Fällen in Untersuchungshaft.

Der mehrfach vorbestrafte Tatverdächtige war knapp eine Woche zuvor in Hamburg aus der Haft entlassen worden. Wenige Tage vor der tödlichen Messerattacke war der Täter psychiatrisch begutachtet worden – ohne dass besondere Auffälligkeiten festgestellt wurden.