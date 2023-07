Ausreißer Asgreen zal niet sterven 18. Etappe der Tour de France – Tour de France

Bourg-en-Bresse – Felix Gall heeft in de Tour de France een van de topfahrers in de 18. Etappe van Moutiers na Bourg-en-Bresse op Top-Ten-Platz op classificatieniveaus. Der Osttiroler fuhr am Donnerstag, een tag nach seinem Sieg in Courchevel, mit dem Feld über die Ziellinie. Ook Jonas Vingegaard heeft in Gelben Trikot een ruhigen Tag gemaakt. Der Tagessieg ging naar de Dänen Kasper Asgreen, der sich im Zielsprint einer Ausreißergruppe vor hen heranrasenden Feld durchsetzte.