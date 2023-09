Es ist Zeit, am Tisch von Thom Browne Platz zu nehmen. Am 7. September stellte Samsung Electronics die Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition vor — eine wahre Verkörperung der unaufdringlichen Eleganz der Marke, nahtlos umgesetzt in ein bemerkenswertes mobiles Erlebnis.

Im Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition entdecken Sie die charakteristischen Farben und Materialien der legendären New Yorker Marke, die sorgfältig in jedes Detail eingearbeitet sind. Aber in diesem Paket steckt mehr, als man auf den ersten Blick sieht — Neben dem Z Fold5 stellt Samsung eine Sonderedition der Galaxy Watch6 und eine Reihe exklusiver Accessoires vor.

Erfahren Sie mehr über diese raffinierte Verbindung von Design und Technologie, indem Sie sich das Unboxing-Video unten ansehen.