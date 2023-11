Auslosung des DFB-Pokals: Gladbach gegen Wolfsburg – Finale 1995

Im Achtelfinale des DFB-Pokals wiederholt sich das Finale von 1995: Borussia Mönchengladbach, siegt im Berliner Olympiastadion mit 3:0, empfängt den VfL Wolfsburg. Das ergab die Auslosung am Sonntagnachmittag. Das Spiel wird voraussichtlich am Dienstag, 5. Dezember, ausgetragen, da in genügend anderen Paarungen mindestens eine Mannschaft bereits am Sonntag zuvor im Einsatz ist und daher für Mittwoch eingeplant werden müsste. Damit ging der Wunsch von Trainer Roland Virkus nach einem Heimspiel in Erfüllung; Der Verein durfte in den fast 20 Jahren, in denen Borussia Park besteht, zweimal in Folge nicht zu Hause im Pokal antreten.