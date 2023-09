Eintracht Frankfurt hat für die Gruppenphase in der Conference League lösbare Aufgaben erhalten. Der Fußball-Bundesligist trifft auf einen aktuellen Meister, einen Vizemeister und eine Traditionsmannschaft von der Insel, die bereits von Sir Alex Ferguson trainiert wurde.

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich in der Conference League eine attraktive Truppe ergattert. Das Team von Trainer Dino Toppmöller trifft in der Gruppe G auf PAOK Saloniki – immerhin griechischer Zweitplatzierter –, den finnischen Meister HJK Helsinki und den FC Aberdeen. Das ergab die Auslosung in Monaco.

Der schottische Traditionsverein belegte letztes Jahr den dritten Platz in der Liga und erlebte seine erfolgreichste Zeit in den 1980er Jahren unter Trainer Sir Alex Ferguson (später eine Legende bei Manchester United), einschließlich des Gewinns des Europapokals der Pokalsieger 1983 nach einem Finalsieg gegen Real Madrid sprang heraus. Auch der griechische Verein aus Thessaloniki hat eine interessante Geschichte: Er wurde 1926 von vertriebenen Griechen aus dem heutigen Istanbul gegründet. Seit der Einführung der griechischen Liga 1959–60 ist PAOK nie abgestiegen.

Frankfurt qualifizierte sich am Donnerstagabend für die Gruppenphase, indem es im Play-off-Rückspiel den bulgarischen Außenseiter Levski Sofia mit 2:0 besiegte. Der Vorjahressieger der Europa Conference League, West Ham United, spielt als Belohnung in der Europa League.

Die Gruppenphase beginnt am 21. September und endet am 14. Dezember. Der Gruppensieger zieht direkt ins Achtelfinale ein (7. und 14. März), der Zweitplatzierte muss in einer Play-off-Runde gegen einen Gruppendritten aus der Europa League antreten (15. und 22. Februar). Das Finale findet am 29. Mai in Athen (Griechenland) statt.

Auch der SC Freiburg hatte bei der Auslosung der Europa League eine spannende Gruppe erwischt, für Bayer Leverkusen ist ein Weiterkommen Pflicht. Die Freiburger um Trainer Christian Streich treffen auf den Conference-League-Sieger West Ham United, Olympiakos Piräus und den serbischen Klub TSC Backa Topola. Leverkusen trifft auf Qarabag Agdam (Aserbaidschan), Molde FK (Norwegen) und BK Häcken aus Göteborg (Schweden).