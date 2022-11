Auslieferung ab Januar: Erstes LNG-Terminal in Deutschland eingeweiht

Wilhelmshaven als Drehscheibe für erneuerbare Energien aus der Nordsee – diese Vision verfolgt Niedersachsens Umweltminister Meyer. Der erste deutsche Investor für verflüssigtes Erdgas wird nach seiner Einweihung zunächst fossile Energie dorthin transportieren. Bald soll es losgehen.

Der erste Zubringer für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Deutschland wurde am heutigen Dienstag fertiggestellt und eröffnet. In etwa einem Monat soll ein beladenes Spezialschiff, eine sogenannte Floating Storage and Regasification Facility (FSRU), am Landeplatz anlegen. Das geht aus einer Stellungnahme des landeseigenen Hafenbetreibers Niedersachsen Ports hervor. Niedersachsen Ports ließ die Pier bauen. Tanker mit LNG sollen dann ab Mitte Januar in Wilhelmshaven einlaufen.

„Die frühzeitige Entscheidung, Wilhelmshaven als Drehscheibe für LNG-Importe zu wählen, war richtig“, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies bei der Eröffnung. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer sagte, der neue Investor leiste einen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Niedersachsen und in Deutschland.

Allerdings will er die Importe von fossilen Brennstoffen, darunter Erdgas, reduzieren. „Ziel ist es, schnellstmöglich auf klimaneutrale grüne Gase umzusteigen und Wilhelmshaven zur Drehscheibe für grünen Wasserstoff und den Import erneuerbarer Energien aus der Nordsee zu machen“, sagte Meyer. Die Bauarbeiten am Landeplatz begannen im Mai dieses Jahres.

Nur zwei Spezialschiffe geplant

Ende 2023 soll ein weiteres FSRU in Wilhelmshaven in Betrieb gehen. Wie das niedersächsische Umweltministerium in einer Mitteilung klarstellte, sollen nicht mehr als zwei der Spezialschiffe vor Ort sein. Stattdessen soll ein Onshore-Terminal als Ersatz für eine FSRU gebaut werden.

Angesichts der zunehmend unsicheren russischen Erdgaslieferungen treibt die Bundesregierung den Import von Flüssiggas voran. Bisher fehlten jedoch die nötigen Importterminals. LNG wird bei minus 162 Grad gefroren, flüssig per Schiff transportiert, angelandet, erhitzt, regasifiziert und dann in die Netze eingespeist.