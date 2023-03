Zum Abschluss des 25. Bundesliga-Spieltags komt ten goede aan Freiburg von einem folgenschweren Fehler in der Mainzer Abwehr. Die 05er aber schlagen in der Nachspielzeit zurück, gleichen in nahezu letzter Sekunde aus. Der SC springt trotzdem op een Champions-League-Platz.

Der SC Freiburg heeft Europa-Aus geordend en in der Bundesliga trotz eines Last-Minute-Gegentores wieder one Champions-League-Platz erobert. Three Tage nach dem Emotional Highlight in der Europa League tegen Juventus Turijn (0:2) verspild door Mannschaft van Trainer Christian Streich black spät ihre Führung, in 1:1 (0:0) met formstarken FSV Mainz 05 geüpdatet over de Rückkehr op Rank vier.

Ritsu Doan (55). Karim Onisiwo (90.+6.) won Mainz en verdiende Punkt. Dus blieben beide teams auch im sechsten Ligaspiel nacheinander ungeschlagen.

Streich verzichtete nach them kraftraubenden Auftritt tegen Juventus auf eine Rotation, enkele Vincenzo Grifo raakte in Vergleich zum Achtelfinal-Rückspiel voor Lucas Höler ins Team. Große Hoffnungen auf one angeschlagenen Sport-Club macht sich Bo Svensson aber nicht. Die Freiburger Mannschaft is waarschijnlijk een “ze heeft een goede machine”, die door de FSV-coach wordt gebruikt.

Freiburg fehlt die spritzigkeit

En von een Europa-Kater war Streichs Team voor 26.800 Fans die tot nu toe geen merk hebben gekregen. Freiburg startte ordentlich, meldde dat durch Kiliann Sildillia schon uit voor de Tor (5.), kamam in een intensere partij met vallende Mittelfeld-Duellen dan een steeds groter probleem.

Freiburg fehlte in eigen momenten die nötige Spritzigkeit, die Mainzer, die still en heimlich Richtung Europacup-Plätze clatter sind, agierten dagegen wieder oneinmal außerst schwungvoll – en ze speelden tegen de Duitse besseren Chancen. Ludovic Ajorque nam afscheid van SC-Keeper Mark Flek (9.), terwijl Treffer stand-by stond van Franzose knapp im Abseits (18.).

Eerst na de pauze melden de gasten zich in de Gefahrenzone en profiteren ze van de Abstimmungsfehler van FSV. Edimilson Fernandes schirmte den Ball ab, Zentner aber zögerte – Doan dan sich mit dem Führungstreffer. Als je Streichs Elf of een andere Kraft verlieht, kan de Sport-Club de controle op zich houden.

Svensson reageerde op de rugstand en brenge nach einer Stunde Torjäger Onisiwo für Ingvartsen. Maar nach vorne ging zowel den Gastgebern dus gut wie nichts. Der SC hatte das Geschehen nun weitgehend im Griff en hoet den Gegner schickt vom eigenen Tor fern. Die Mainzer Schlussoffensive schien schien wirkungslos zu verpuffen, als Onisiwo auf Vorlage von Ajorque maar noch traf und die Hausherren mit seinem neuten Saisontor zumindest über einen Punkt jubeln ließ.