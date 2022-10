Ausgezeichnet mit dem Robert-Koch-Preis und der Goldmedaille

Professor Dr. Ralf Bartenschlager ist Geschäftsführender Direktor der Abteilung Molekulare Virologie der Universität Heidelberg und leitet gleichzeitig den Forschungsschwerpunkt Infektionen und Krebs am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg. Professor Dr. Charles M. Rice ist Direktor des interdisziplinären Center for the Study of Hepatitis C an der New Yorker Rockefeller University. Mit der Entwicklung der Zellvermehrungssysteme für Hepatitis-C-Viren haben die beiden Wissenschaftler die Grundlage geschaffen, um wirksame neue antivirale Wirkstoffe gegen Leberzellinfektionen zu testen.

Professor Dr. Peter Piot, Direktor der London School of Hygiene & Tropical Medicine in London, hat sein Leben der Bekämpfung von Infektionskrankheiten gewidmet. 1976 war Piot Mitentdecker des Ebola-Virus in Zaire. Seine zahlreichen internationalen Aktivitäten führten unter anderem zur Erkenntnis über die heterosexuelle Verbreitung des HI-Virus und zur Erforschung und Umsetzung von Präventionsstrategien gegen AIDS in afrikanischen Ländern. Durch das Engagement von Piot wurde eine erhebliche Preissenkung für antiretrovirale Medikamente ausgehandelt, wodurch HIV-Präventionsprogramme in Entwicklungsländern etabliert werden konnten.

Der Robert-Koch-Preis gehört zu den renommiertesten Wissenschaftspreisen der Bundesrepublik Deutschland und ist seit 2004 mit 100.000 Euro dotiert. Er wird seit den 1960er Jahren vergeben. Das Bundesgesundheitsministerium fördert den Robert-Koch-Preis jährlich mit 50.000 Euro.