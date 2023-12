Ausgerechnet im Derby: Der HSV produzierte das schlechteste Eigentor des Jahrzehnts

Der Hamburger SV trifft im Spitzenspiel der 2. Bundesliga auf den Stadtrivalen FC St. Pauli – und erlebt in der 27. Minute einen Albtraum: Durch ein Slapstick-Eigentor gerät der ehemalige Bundesliga-Topklub mit 0:2 in Rückstand.

Was für ein Albtraum: Im Derby der 2. Bundesliga gegen den FC St. Pauli, bei dem auch die Tabellenführung und wichtige Punkte im Rennen um den Aufstieg auf dem Spiel stehen, produziert der HSV ein völlig absurdes Eigentor. Der Tabellenzweite führt kurzzeitig einen eigenen Abstoß aus, Torwart Daniel Heuer Fernandes spielt den Ball zu Stephan Ambrosius, der ihn aus dem eigenen Fünfmeterraum an seinen Kollegen Guilherme Ramos weiterleitet, der wiederum den Ball spielt zurück zu Heuer Fernandes etwas unsauber.

Alles spielt sich in diesen 27. Minuten am ausverkauften Millerntor, das auf den Rängen immer bunt beleuchtet ist, auf wenigen Quadratmetern und weitgehend ungehindert von Gegnern ab. Der Pass von Ramos hüpft ungeplant Richtung Tor, Heuer Fernandes will parieren – und schlägt den Ball, der auf dem holprigen Rasen direkt vor ihm leicht abprallt, mit aller Wucht aus etwa einem Meter zum 0:2 ins eigene Tor Ziel. Das Tor ist bereits ein Stück Fußballgeschichte; Für Sky-Kommentator Hansi Küpper ist das Tor „eines der fünf seltsamsten Eigentore international“.

Für Heuer Fernandes war das Missgeschick das erste Eigentor im 343. Pflichtspiel seiner Profikarriere. Nach dem Schock gab es schnell Zuspruch aus den eigenen Reihen: „Wir haben schon so viele Spiele gewonnen. Kopf hoch, Ferro!“ schrieb die Social-Media-Abteilung des Vereins auf X. Torschütze Robert Glatzel sagte: „Ich kann nicht zählen, wie oft er uns den Arsch gerettet hat. Es ist also überhaupt kein Problem.“

Unterdessen versuchten die unglücklichen Torwartkollegen auf dem Platz, den Fauxpas ihres erfahrenen Torwarts wiedergutzumachen: Nach rund einer Stunde hatten Glatzel und Immanuel Pherai innerhalb weniger Minuten den klaren Rückstand ausgeglichen. Am Ende trennten sich die Lokalrivalen mit 2:2. Angesichts des Punktgewinns nahm Trainer Tim Walter die unglückliche Aktion mit Humor und bezeichnete Fernandes‘ Missgeschick im TV-Sender Sky Heuer als „Slapstick-Tor“. „Das wird eine der lustigsten Szenen des Jahres und der Höhepunkte sein“, prognostizierte der HSV-Trainer.