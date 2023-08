Ankunft des „Fremantle Highway“ in Eemshaven

Ausgebrannter Autofrachter in den Hafen an der Grenze zu Deutschland gebracht

Der vor mehr als einer Woche in der Nordsee in Brand geratene Autofrachter hat einen sicheren Hafen erreicht: Schlepper zogen die stark beschädigte „Fremantle Highway“ direkt in den Hafen von Eemshaven, der im Nordosten der Niederlande liegt an der Grenze zu Deutschland. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sagte, das Wattenmeer sei „einer möglicherweise verheerenden Umweltkatastrophe“ entgangen.

Die mit rund 3800 Autos Der beladene „Fremantle Highway“ brannte seit Tagen in der Nordsee. Am Sonntag und Montag wurde der Frachter zunächst zu einem Notankerplatz nördlich der niederländischen Wattenmeerinseln Schiermonnikoog und Ameland geschleppt, um ihn vor stark befahrenen Schifffahrtsrouten von und nach Deutschland in Sicherheit zu bringen.

Obwohl das Feuer an Bord inzwischen erloschen ist und das Schiff weitgehend stabil war, wollten die niederländischen Behörden den Frachter Experten zufolge so schnell wie möglich in den Hafen bringen: Es besteht die Gefahr, dass aus dem havarierten Schiff Öl austritt oder er sogar darin versinkt unmittelbare Nähe zum UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer wurde angesichts der sich verschlechternden Wetterbedingungen als zu groß erachtet.

Am Donnerstagmorgen begannen Bergungsexperten damit, den 18.500 Tonnen schweren Frachter in den Hafen zu schleppen, der 40 Meilen vom Notankerplatz entfernt liegt Eemshaven zum Schleppen, das unweit von Emden in der Emsmündung liegt.

Die für Wasserstraßen zuständige niederländische Behörde Rijkswaterstaat begründete die Entscheidung zugunsten von Eemshaven mit der relativ kurzen Schleppstrecke und der entsprechenden Infrastruktur vor Ort. Während des gesamten Abschleppvorgangs waren Spezialisten an Bord Frachter wurde auch von einem speziellen Schiff zum Sammeln von Öl begleitet.

Auch das Land Niedersachsen stand bei der Überführung des Frachters „in engem Kontakt“ mit den niederländischen Behörden und hatte mehrere Spezialschiffe für die Ölbekämpfung und den Abschleppdienst bereitgehalten, wie Umweltminister Christian Meyer (Grüne) mitteilte. Bundesumweltminister Lemke Nach der Ankunft in Eemshaven bedankte er sich bei allen Einsatzkräften, „die in den letzten Tagen eine noch größere Katastrophe für die Meeresnatur verhindert haben“.

Der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sagte, dass der „Fremantle Highway“ im Hafen nun „eine Weile abkühlen“ müsse. Dann geht es darum, das Wrack zu untersuchen, die Unfallursache herauszufinden und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Voreilige Debatten über die Sicherheit beim Transport von Elektroautos seien „nicht hilfreich“.

Das unter der Flagge Panamas fahrende Frachtschiff war auf dem Weg von Bremerhaven nach Ägypten und Singapur, als in der Nacht zum 26. Juli an Bord ein Feuer ausbrach. Dabei kam ein Besatzungsmitglied ums Leben und 22 Menschen wurden aus dem Schiff gerettet. Über die Brandursache wird noch immer spekuliert. Eines der fast 500 Elektroautos an Bord könnte Feuer gefangen haben. Ihre Batterien sind schwer zu löschen.

Als Reaktion auf den „Fremantle Highway“-Unfall und andere Zwischenfälle mit Frachtern in der Nordsee hatte der Grünen-Politiker Meyer gefordert, die Schifffahrtsrouten für Autotransporter und andere Gefahrguttransporte von der Küste zu verlegen. Der Umweltverband Nabu forderte außerdem ein Verbot des Transports gefährlicher Güter in der Nähe des Wattenmeeres und strengere Brandschutzauflagen, insbesondere für den Transport von Batteriefahrzeugen. Mit den aktuellen Regeln sei „die nächste knifflige Situation“ für das Wattenmeer „nur eine Frage der Zeit“.

Nach Angaben des Bundesumweltministeriums hatte die „Fremantle Highway“ 1.600 Tonnen Schweröl und 200 Tonnen Schiffsdiesel an Bord. Ihr Untergang hätte daher eine Ölpest mit verheerenden Folgen für das empfindliche Ökosystem im Wattenmeer auslösen können.

AFP