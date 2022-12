Ausbruch des Vulkans Stromboli löst Tsunami aus — RT World News

Die italienischen Behörden haben Erdbeben der Stärke 4,6 in der Nähe der Äolischen Inseln gemeldet

Im Tyrrhenischen Meer vor der Küste Siziliens sind Erdbeben und Tsunamiwellen registriert worden, nachdem am Sonntag auf der italienischen Insel Stromboli ein Vulkan heftig ausgebrochen war.

Nach Angaben des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) wurde der Tsunami durch die Ablösung eines großen Teils des Abschnitts Sciara del Fuoco des Vulkans Stromboli verursacht, der ins Meer stürzte und anderthalb Meter hohe Tsunamiwellen erzeugte .

Auf der Insel wurden Sirenen ausgelöst, um die Bevölkerung zu alarmieren, aber die Katastrophenschutzabteilung sagte, dass bei dem Vorfall keine Menschen verletzt wurden, und berichtete, dass Sachschäden entstanden seien „unbedeutend,“ da die Wellen kaum die Küste erreichten.

Dennoch sagte Nello Musumeci, der Minister für Katastrophenschutz und Meerespolitik, dass die Behörden die notwendigen Vorkehrungen treffen und etwa 30 Bürger aufgefordert haben, ihre Häuser zu verlassen, falls sich die Situation verschlechtert. Die lokalen Behörden hatten den Vulkan zuvor auf eine orangefarbene Alarmstufe gesetzt.

„Unabhängig von den lokalen vulkanischen Phänomenen, die häufige Schwankungen aufweisen können, bleibt eine Situation größeren vulkanischen Ungleichgewichts bestehen. Aus diesem Grund wird die Bevölkerung der Insel gebeten, sich auf dem Laufenden zu halten und den Anweisungen der örtlichen Behörden gewissenhaft Folge zu leisten.“ Musumeci hinzugefügt.

Anche la Protezione Civile ha confermato che una delle due importanti frane che si sono verificate sullo #Stromboli hanno causato la formazione di uno tsunami alto 1,5 metri. L’allerta #Tsunami è scattata in tutta l’isola con le sirene d’emergenza, a breve ulteriori aggiornamenti pic.twitter.com/ATiluWbEiD — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) 4. Dezember 2022

INGV berichtete, dass ein Lavaüberlauf aus dem nördlichen Kraterbereich des Vulkans Stromboli damit einherging „intensive explosive Aktivität“, die mehrere Stunden andauerten und mindestens zwei große Erdrutsche verursachten. Diese verwandelten sich in pyroklastische Ströme, die bis zum Meer gelangten und Aschewolken erzeugten, die 1.500 m in den Himmel reichten.

Obwohl Experten derzeit sagen, dass die Lava ihrem natürlichen Weg folgt, haben die lokalen Behörden dennoch die Schulen der Insel geschlossen und Ausflüge im Meer verboten.

Ecco il video ravvicinato del flusso piroclastico principale che nel pomeriggio si è sviluppato sulla Sciara del Fuoco dello #Stromboli provocando la formazione di uno #Tsunami alt 1,5 metri. Per fortuna al momento non si hanno notizie di danni. pic.twitter.com/0I9KiEaxBk — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) 4. Dezember 2022

INGV gab auch an, dass am Montag gegen 6:49 Uhr Ortszeit ein Erdbeben der Stärke 3,1 vor der Küste von Stromboli registriert wurde, das einem Beben der Stärke 4,6 am Sonntag folgte. Die Experten sagen jedoch, dass diese Erdbeben keine haben „direkte Beziehung“ mit dem Vulkanausbruch.