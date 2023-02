Ausbau bis 2030: Scholz plant „vier bis fünf Windräder“ am Tag

Stand: 05.02.2023 11:07 Uhr

Die Bundesregierung will den Ausbau der Windkraft beschleunigen. Bis 2030 sollen im Schnitt täglich „vier bis fünf Windräder“ an Land hinzukommen, sagte Bundeskanzler Scholz. Der Fortschritt sollte monatlich überprüft werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz will den Ausbau der Windkraft in Deutschland vorantreiben. „Wir gehen den Ausbau mit militärischer Präzision an: Wir erstellen gerade einen Fahrplan, welche neuen Werke bis wann gebaut werden müssen, damit wir unsere Ziele für 2030 erreichen“, sagte er der „Bild am Sonntag“.

„Jeden Monat wird mit den Ländern darüber diskutiert, wie weit sie schon sind. Was nicht rechtzeitig erledigt wird, muss nachgeholt werden. Bis 2030 werden durchschnittlich vier bis fünf Windkraftanlagen pro Tag an Land stehen. “ In Deutschland stehen nach Branchenangaben derzeit mehr als 28.000 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 58 Gigawatt an Land.

„Mehr Dynamik bei Innovation und Modernisierung“

„Wir brauchen mehr Impulse für Innovationen und für die Modernisierung unserer Industrie, um 2045 klimaneutral zu wirtschaften“, erklärte Scholz. Ziel sei es, den Ausbau von Windkraft und Solarenergie deutlich voranzutreiben, „damit wir unabhängiger vom Import von fossilem Gas, Kohle oder Öl werden“.

Das Ziel der Bundesregierung ist eine installierte Leistung von 115 Gigawatt bis 2030. Der Windkraft an Land kommt bei der Energiewende eine Schlüsselrolle zu. Die Leistung der Windkraftanlagen an Land ist im vergangenen Jahr nur leicht gestiegen. Sie stieg nach Branchenangaben um 4,3 Prozent. Demnach wurden 551 Anlagen mit einer Leistung von 2403 Megawatt neu errichtet.

Flächenziele für den Ausbau werden mit dem Windenergie-an-Land-Gesetz festgelegt. Demnach müssen die Bundesländer bis Ende 2032 zwei Prozent der Fläche für Windenergie ausweisen. Bisher waren es laut Bundeswirtschaftsministerium 0,8 Prozent.

Viele Befürchtungen nicht bestätigt

Mit Blick auf Ukrainekrieg, Inflation und Energiekrise sagte Scholz: „Unser Land ist viel besser durch diese schwierige Zeit gekommen, als viele befürchtet haben.“ Er erinnerte an zu lesende Befürchtungen – wie einen „Wutwinter mit Massenprotesten“ und kalte Wohnungen und frierende Menschen in Deutschland. „Nichts davon ist passiert.“ Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, gehe er optimistisch in den nächsten Winter, sagte die Kanzlerin.