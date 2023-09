Aus für „Superbüttel“? Hamburgs Vorzeigeprojekt steht still

Kaum noch Autos, viel Platz für Kinder zum Spielen, viel Grün und freie Vorfahrt für Radfahrer und Fußgänger: So stellt sich die Initiative „Kurs Fahrradstadt“ die Zukunft eines Eimsbütteler Stadtteils vor. „Superbüttel“ erlangte im Frühjahr 2021 bundesweite Aufmerksamkeit und wurde heftig diskutiert. Seitdem ist es jedoch verdächtig still um das Vorzeigeprojekt des Bezirks – hat es noch eine Chance? Im Moment sieht es schlecht aus. Das liegt auch an einem grundsätzlichen Streit zwischen SPD und Grünen.

Wer sich die Unterlagen des Kreistages Eimsbüttel anschaut, dem fällt auf, dass „Superbüttel“ dort schon lange nicht mehr auf der Tagesordnung steht. Konkret geht es um das dicht bebaute Altbaugebiet rund um die Rellinger Straße.

Nach dem Vorbild von Barcelona sollte dem Autoverkehr viel Raum entzogen werden, um Aufenthaltsbereiche, Sitzbereiche oder Radwege zu schaffen.

„Superbüttel“ erlangte im Frühjahr 2021 bundesweite Aufmerksamkeit

Aus Sicht der Initiative ist der Bezirk genau der richtige Ort für ein solches Modellprojekt. Auf nur einem Quadratkilometer leben dort fast 18.000 Menschen. Grünflächen sind rar – im Großraum „Superbüttel“ machen sie heute nicht einmal vier Prozent aus.

Das einzige Problem des Landkreises ist die Finanzierung eines solchen Gesamtkonzepts – über die Inhalte kam es allerdings bereits regelmäßig zu Auseinandersetzungen zwischen SPD und Grünen. So wurde beispielsweise bereits eine Sperrung der Rellinger Straße beschlossen. Den Grünen gefiel das zwar, der SPD gefiel es jedoch nicht.

Streit um „Superbüttel“: Worüber SPD und Grüne streiten

Ein weiteres Beispiel: Am 18. September sollte auf dem künftigen Parnassplatz zwischen Methfesselstraße und Lappenbergsallee ein Aktionstag der Initiative mit Pflanzaktion und Informationsständen zum Thema „Superbüttel“ stattfinden. Die Grünen wollten der Initiative Geld aus der Bezirkskasse zur Verfügung stellen, was im Ausschuss jedoch abgelehnt wurde – auch mit den Stimmen der SPD.

„Es stellte sich für uns heraus, dass die SPD eigentlich nur ein Schild mit ‚Superbüttel‘ für das Projekt aufstellen wollte – aber mit möglichst wenig dahinter“, sagt Grünen-Chef Ali Mir Agha gegenüber MOPO mit leichtem Frust Stimme. „Darüber werden wir uns einfach nicht einigen – und so kann nichts passieren, weil die Mehrheit fehlt.“ Besonders enttäuscht war er darüber, dass er den Aktionstag am Parnass Square absagen musste.

„Superbüttel“ plädiert unter anderem für mehr Spielplätze und Grünflächen im öffentlichen Raum. Städte für die Zukunft; Fahrrad-Stadtkurs „Superbüttel“ plädiert unter anderem für mehr Spielplätze und Grünflächen im öffentlichen Raum.

„Wir haben nichts dagegen, dass ein solches Fest dort stattfindet“, betont Eimsbüttels SPD-Fraktionschef Gabor Gottlieb. „Wir haben nur gesagt, dass wir den relativ hohen Betrag, der aus den Sondermitteln des Kreises benötigt wird, nicht aufbringen können.“ Konkret waren nach dem Vorschlag des Bezirkstages 2.550 Euro vorgesehen.

Geschwindigkeitsbegrenzungen von 30 km/h in der Lappenbergsallee wurden abgelehnt

Nicht alles, betont er, liege in der Hand des Bezirks. Die einzige Entscheidung, auf die sich die Streitparteien einigten, nämlich die Anordnung einer konstanten Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 auf der Lappenbergsallee und dem Langenfelder Damm, wurde von der Polizei letztlich abgelehnt. Der Grund: Es gebe keine ausreichende „Bedrohungslage“.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie eine Richtlinie Geschwindigkeitsbegrenzungen von 30 km/h in Hamburg verbietet

Gottlieb ist weiterhin optimistisch. Für den Herbst ist eine große Bürgerbeteiligung bei „Superbüttel“ geplant. „Wir dürfen bei der Planung niemanden vergessen“, sagt der Politiker. „Was ist mit den Händlern? Was ist mit den Handwerkern? Was ist mit denen, die ihr Auto brauchen? „Superbüttel“ hat natürlich tolle Ideen, aber die kosten immer irgendwo Platz, meist Parkplätze.“

Barcelona-Modell: Autofreie Straße wird abgebaut

Mir Agha wiederum prognostiziert, dass seine Partei bis zur Landtagswahl im Juni 2024 wohl keine Ambitionen habe, auf „Superbüttel“ etwas Größeres auf die Beine zu stellen. „Wir machen das weiterhin zu unserer Mission“, betont er, „aber wir brauchen auch die.“ Dafür gibt es entsprechende Mehrheiten.“

Weniger Platz für Autos, mehr Platz zum Leben: „Kurs Fahrradstadt“ stellt seine Ideen für Eimsbüttel vor. hfr/Grüne Eimsbüttel Weniger Platz für Autos, mehr Platz zum Leben: „Kurs Fahrradstadt“ stellt seine Ideen für Eimsbüttel vor.

Die Pläne für das Projekt bleiben vorerst auf Eis. Schlechte Nachrichten gibt es übrigens auch von seinem Vorbild in Barcelona: Dort war die Calle del Consell de Cent, eine der Querachsen im zentralen Stadtteil Eixample, bereits umgebaut worden: Aus der Autostraße war eine Straße geworden einzelner, breiter Gehweg, nur unterbrochen von Bänken und frisch gepflanzten Bäumen.

Anfang September entschied jedoch ein Richter: Es muss abgebaut werden – also soll alles wieder bei Null sein. Einschließlich der Autos.