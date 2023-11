Aus einem Flugzeug abgeworfener Köder impft Waschbären im Osten der USA: Short Wave: NPR

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts starben in den Vereinigten Staaten jährlich mehr als 100 Menschen an Tollwut.

Heutzutage liegt diese Zahl bei fünf oder weniger.

Und obwohl jedes Jahr immer noch Hunderte von Haustieren und Nutztieren an der Krankheit erkranken, war ihre Zahl in der Vergangenheit auch viel höher. Alle Säugetierarten sind anfällig für Tollwutinfektionen. Aber nur wenige dieser Arten fungieren als Reservoire oder Wirte, die die Ausbreitung des Virus ermöglichen.

Und so führt das US-Landwirtschaftsministerium seit 1995 eine jährliche Kampagne durch, die darauf abzielt, die Tollwut in einer bestimmten Population in Schach zu halten: den Waschbären.

Wie Sie impfen, ist etwas Einzigartiges.

Impfstoffe vom Himmel

Jedes Jahr lässt das USDA Millionen oraler Tollwutimpfstoffe in vierzehn Bundesstaaten, hauptsächlich entlang der Ostküste, fallen. (Texas hat auch ein Programm.) In städtischen und vorstädtischen Gebieten bedeutet dies normalerweise, dass Beamte herumfahren und Köder dort ablegen, wo Waschbären sie wahrscheinlich finden und fressen, beispielsweise in der Nähe von Müllcontainern.

In ländlichen Gebieten gibt es jedoch eine effizientere Möglichkeit, den Köder zu verteilen.

„Sie werden von diesen tief fliegenden Flugzeugen verstreut. Und die Flugzeuge haben eine Röhre und ein Förderband, durch das diese Impfstoffe einfach abgeworfen werden, um sicherzustellen, dass sie einigermaßen gleichmäßig verteilt werden“, sagt Emily Mullin, Mitarbeiterin von VERDRAHTET der über das Waschbären-Impfprogramm des USDA berichtete.

Das Programm umfasst Zehntausende Quadratmeilen. Bisher war das Programm ein großer Erfolg. Laut Jordona Kirby, einer USDA-Wildbiologin und Feldkoordinatorin für das National Rabies Management Program, hat es die geografische Ausbreitung der Tollwut im Osten der USA im Wesentlichen gestoppt.

Langfristig hofft sie, dass das Programm die Waschbären-Tollwut endgültig ausmerzen wird. Das würde erfordern, „es von seiner jetzigen Ausdehnung, die sich im Wesentlichen entlang der Appalachen von Maine nach Alabama erstreckt, bis zurück zum Meer zu marschieren“, sagt sie. „Das ist unsere langfristige Vision.“

Ein Impfstoff, aber machen Sie ihn lecker

Der orale Tollwutimpfstoff wurde in den 1960er und 1970er Jahren entwickelt. Die ersten Feldversuche zielten auf Rotfüchse in der Schweiz ab.

In den 1990er Jahren starteten die USA ihren ersten Feldversuch auf einer unbewohnten Atlantikinsel vor der Küste von Virginia. Und Mitte der 90er Jahre begann das USDA, mit Staaten zusammenzuarbeiten, um orale Tollwutimpfprogramme für Wildtiere zu starten.

Ein Schlüssel zum Erfolg der Waschbärenimpfung bestand darin, den Köder für einen Waschbären schmackhaft zu machen. „Wir haben also den Fischgeschmack und der andere ist ein süßer Geschmack … beides funktioniert ganz gut für Waschbären“, sagt Kirby.

Es stellte sich heraus, dass Waschbären einen oralen Vanille-Impfstoff lieben. Stelle dir das vor!

Beschriftung umschalten USDA

USDA

Doch nicht nur Waschbären locken diese Geschmacksrichtungen an. „Unsere Gefühle werden absolut nicht verletzt, wenn Stinktiere, Füchse oder Kojoten sie aufheben. Und das tun sie“, bemerkt Kirby. „Obwohl Waschbären das Reservoir sind und die Tollwut vor allem im Osten verbreiten, können sich diese anderen Tiere wie jedes Säugetier mit Tollwut infizieren.“

Wenn ein anderes Tier, beispielsweise ein Hund, den Köder findet und frisst, schadet es ihm nicht.

Warum leckere Impfstoffe nicht ausreichen

Kirby glaubt, dass die USA mit mehr Ressourcen die Waschbären-Tollwut in den kommenden Jahrzehnten ausrotten könnten.

Aber ausrotten alle Tollwut in den USA ist eine große Herausforderung.

Waschbären sind nicht das einzige Reservoir. Auch Stinktiere und Fledermäuse verbreiten die Krankheit, wobei letztere die häufigste Tollwut-Todesursache bei Menschen im Land ist.

Fledermäuse stellen eine besondere Herausforderung für jede größere Ausrottungsmaßnahme dar.

Wie erhält man einen oralen Impfstoff gegen ein fliegendes Tier?

Kirby sagt, es gebe einige Studien zu Aerosol-Impfstoffen oder der Beschichtung einiger Fledermäuse, die das Virus durch Fellpflege in ihre Kolonien zurückbringen, „aber es steckt noch in den Kinderschuhen.“

In der Zwischenzeit sagt Kirby, dass Aufklärung über Fledermäuse als Tollwutüberträger wichtig sei. Zum Beispiel zu wissen, dass Menschen einen Fledermausbiss nicht immer spüren können und dass eine sofortige Behandlung im Falle einer Exposition das beste Mittel ist, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten.

