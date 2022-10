Aus diesem Grund ist die Wiederwahl der chinesischen Führung eine gute Nachricht für Russland, aber eine bedrohliche für die USA und Taiwan – RT World News

Die präzedenzfallbrechenden zusätzlichen fünf Jahre könnten dazu führen, dass sich die jahrelangen Spannungen endlich zuspitzen

Der 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei (KPCh) Chinas ist vorbei und die erste Plenarsitzung ihres Zentralkomitees in seiner neuen Zusammensetzung hat seine Arbeit aufgenommen und Generalsekretär Xi Jinping für eine dritte Amtszeit wiedergewählt. Der chinesische Staatschef hat sich damit gegen eine gut etablierte Tradition von fast 30 Jahren gestellt, in der die Macht am Ende einer zweiten Amtszeit an die neue Generation von Führern übergeben wird.

RT untersucht, wie sich die Dinge nun für Chinas Beziehungen zu den Weltmächten entwickeln werden.









Alles dreht sich um Xi

Es ist unwahrscheinlich, dass im kommenden März eine neue Periode für China eingeläutet wird, wie internationale Beobachter vielleicht erwartet haben. Xi Jinping wird für eine dritte Amtszeit in Folge an der Spitze der Kommunistischen Partei Chinas bleiben, nachdem er bereits 2018 alle notwendigen rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen hat.

Das wichtigste politische Gremium des Landes, der Ständige Ausschuss des Politbüros (PSC) des Zentralkomitees der KPCh, besteht aus zuverlässigen und absolut loyalen Mitarbeitern von Xi – Menschen, die er seit Jahren kennt. Zuvor spalteten China-Experten die Elite des Landes in zwei rivalisierende Fraktionen – die Kommunistische Jugendliga und die Schanghai-Gang. Dieser Ansatz ist jedoch nicht mehr anwendbar.

Die Pekinger Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, Xi habe die Auswahl der Kandidaten für das Zentralkomitee der KPCh persönlich überwacht und die Auswahlkriterien festgelegt:

Generalsekretär Xi Jinping plante persönlich die Einrichtung einer Kandidatenauswahlkommission, überwachte und überprüfte ihre Arbeit, gab die richtige Richtung vor und stellte sicher, dass die Kandidaten für den 20. KPCh-Kongress angemessen ausgebildet wurden.

Die zweitwichtigste Person in der neuen Parteihierarchie ist Li Qiang, der derzeitige Parteisekretär von Shanghai. Er ist der wahrscheinlichste Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten des chinesischen Staatsrates im März 2023, obwohl er noch nie zuvor eine Spitzenposition in der Regierung bekleidet hat – eine weitere Tatsache, die im Widerspruch zur etablierten Tradition steht. Angesichts all dessen sind sich Experten sicher, dass alle Versuche, über die Identität des späteren Nachfolgers von Xi Jinping zu spekulieren, vergeblich sind. Und Xi ist definitiv bereit, das bevölkerungsreichste Land der Welt für viele weitere Jahre zu regieren.

Der schnelle Aufstieg von Li Qiang auf die zweithöchste Position in der Partei zeigt, dass Xi Wert auf Loyalität und Vertrauenswürdigkeit legt. Er wurde in der Provinz Zhejiang geboren, studierte landwirtschaftliche Mechanisierung an einem örtlichen Landwirtschaftsinstitut und studierte später Wirtschaftswissenschaften an der Central Party School und der Hong Kong Polytechnic University. Im Alter von 24 Jahren trat er der CPC bei und konzentrierte sich auf die Jugendprogramme der Partei.













Zwischen 2004 und 2007 arbeitete er in Zhejiang, mit Xi als seinem direkten Vorgesetzten. Nachdem Xi 2012 zum Generalsekretär gewählt worden war, wurde Li zunächst zum Gouverneur von Zhejiang ernannt und dann zum Parteichef der benachbarten Provinz Jiangsu befördert. Fünf Jahre später wurde er zum Parteisekretär von Shanghai ernannt und trat zum ersten Mal dem PSC der Kommunistischen Partei Chinas bei.

Im Frühjahr dieses Jahres sorgte Shanghai aufgrund eines Covid-19-Ausbruchs und der harten Reaktion der lokalen Behörden für Schlagzeilen in den Medien auf der ganzen Welt. Die Stadt wurde für zwei Monate geschlossen, was zu erheblichen wirtschaftlichen Folgen und sogar zu einer vorübergehenden Abwanderung der Stadtbevölkerung führte. Es scheint jedoch, dass Xi die Handlungen von Li schätzte, die der allgemeinen Null-Covid-Politik Chinas entsprachen.

Neben Xi und Li gehören zum neu gewählten PSC der Kommunistischen Partei Zhao Leji, Sekretär des ZK der KPCh für Disziplinarinspektion; Wang Huning, Leiter des Sekretariats des Zentralkomitees der KPCh und Hauptideologe des modernen China; Cai Qi, der Parteisekretär von Peking; Ding Xuexiang, Leiter des Sekretariats des Zentralkomitees der KPCh; und Li Xi, Parteisekretär der Provinz Guangdong.

Die oben genannten Beamten werden im März 2023 wichtige Regierungsposten erhalten, was gemäß der etablierten Tradition in der auf der CPC-Plenarsitzung festgelegten Prioritätsreihenfolge erfolgen wird. Xi wird den Posten des chinesischen Präsidenten behalten, während Li wahrscheinlich zum Ministerpräsidenten des Staatsrates ernannt wird. Zhao Leji wird der Vorsitzende des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, des chinesischen Parlaments, sein, während Wang Huning der wahrscheinlichste Kandidat für den Vorsitz der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes, eines Beratungsgremiums, ist.













Freunde mit Russland, Feinde mit Amerika

Wie wird Xi weiterhin Beziehungen zu den USA und Russland aufbauen, nachdem er sich die unerschütterliche Unterstützung seiner Partei für die nächsten fünf Jahre gesichert hat?

Juri Tawrowski, Vorsitzender des Expertenrates des Russisch-Chinesischen Komitees für Freundschaft, Frieden und Entwicklung, sagt, dass es für Russland wichtig ist, die Stabilität und das Engagement der KPCh für ihre langfristige Strategie zu sehen:

„Xi Jinping hat im Grunde ein Regierungsmandat, einen Blankoscheck. Darüber hinaus ist sein Verbleib im Amt nach 2027 durchaus möglich, da sich der Kongress bei der Diskussion der Pläne eher auf 2032 als auf 2027 konzentrierte. Das ist gut für Russland, denn Xi unterstützt die Idee einer strategischen Partnerschaft mit Russland und deren weiteren Ausbau. Die Zusammenarbeit existierte schon vor ihm, aber es war Xi Jinping, der sie als „strategische Partnerschaft der neuen Ära“ bezeichnete. Unter ihm wurden die Verbindungen zwischen politischen Führern, dem Militär und den Wirtschaftssystemen stärker. Das Ergebnis des 20. Kongresses war definitiv eine gute Nachricht für Russland.“

Alexander Lomanov, stellvertretender Leiter des Primakow-Instituts für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen, stimmt zu. Er sagt, dass „Xi an der Macht zu bleiben ermöglicht es Russland, einen langfristigen Plan für die Entwicklung seiner Partnerschaft mit China zu haben, und dass die Länder auf dem gleichen Weg bleiben werden.“

Die konfrontativen Beziehungen zwischen China und den USA werden jedoch fortgesetzt. Viele Experten glauben, dass Washington die Agenda bestimmen wird.

In einem Interview mit RT teilte Maxim Bratersky, Professor für internationale Beziehungen an der HSE University, mit, dass er nicht glaube, dass Xi Jinping jemals versucht habe, einen neuen Kalten Krieg zu beginnen.













„Es ist wahr, dass China unter Xi Jinping konfrontativer wurde als vor ihm. Aber wir können nicht sagen, dass er all diesen Unsinn provoziert hat, den manche einen neuen Kalten Krieg nennen. Die andere Seite hat es geschafft. Und ich denke, dass der Ball schon jetzt bei den Amerikanern liegt – wir wissen nicht, was nach den Kongresswahlen im November und dem Präsidentschaftswahlkampf 2024 passieren wird. Ich erwarte in naher Zukunft keine wesentlichen Veränderungen in den Beziehungen zwischen China und den USA. Ja, die Amerikaner sind nicht glücklich über die Dinge, aber warum sollten sie glücklich sein? Aber ich sehe derzeit keine Bomben in den Beziehungen zwischen China und den USA.“ er sagt.

Maxim Bratersky glaubt, dass China keine globale Führung anstrebt, sondern sich nur entwickeln und ohne Einmischung von außen wohlhabend werden möchte. Xi drückte einige dieser Ideen aus, als er die neuen Führer vorstellte, und versicherte, dass China nicht nach Hegemonie streben oder seine Grenzen erweitern werde.

„Die Amerikaner sind diejenigen, die um die globale Vorherrschaft kämpfen. China hat solche Pläne nicht, es will nicht die Welt regieren, da ihm sowohl die Erfahrung als auch der Wille dazu fehlen.“ betonte Bratersky.

Am Rande des Krieges

Taiwan wird in den kommenden Jahren eines der heikelsten Themen für die Beziehungen zwischen den USA und China sein, da Peking die Wiedereingliederung der Insel als eine Angelegenheit von wesentlichem Interesse betrachtet.

Auf dem 20. Kongress der Kommunistischen Partei sprach Xi von einer friedlichen Wiedervereinigung, obwohl ein militärisches Szenario nicht ausgeschlossen war. Am letzten Kongresstag stimmten die Delegierten einstimmig für die Verankerung „Xi Jinping dachte über den Sozialismus chinesischer Prägung für eine neue Ära“ in der Parteiverfassung, die jetzt auch Bestimmungen über ihre Errungenschaften und die Notwendigkeit enthält, eine chinesische Wiedervereinigung anzustreben, während sie diejenigen einschließt, die die taiwanesische Unabhängigkeit proklamieren.













„Wir werden uns weiterhin mit größter Aufrichtigkeit und größter Anstrengung um eine friedliche Wiedervereinigung bemühen, aber wir werden niemals versprechen, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten, und wir behalten uns die Option vor, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Dies richtet sich ausschließlich gegen die Einmischung externer Kräfte und die wenigen Separatisten, die die ‚Unabhängigkeit Taiwans‘ anstreben, und ihre separatistischen Aktivitäten.“ sagte Xi Jinping.

Lomanov glaubt, dass die Taiwan-Frage Druck auf die Führung der VR China ausübt. Bis zu einem gewissen Grad spielt die Strategie, entschlossenes Handeln zu vermeiden, jenen in die Hände, die Taiwans Unabhängigkeit unterstützen, einschließlich der derzeitigen taiwanesischen Regierung und der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei (DPP). Wenn Peking es ernst meint, Taiwan wieder in seinen Schoß zu holen, kann es sich nicht leisten, die Situation so zu belassen, wie sie ist, sagt er.

Vasily Kashin, Direktor des Center for Comprehensive European and International Studies (CCEIS) an der Higher School of Economics, sagt, dass ein militärischer Konflikt um Taiwan innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre wahrscheinlich ist.

„Die Wahlen in Taiwan im Jahr 2024 werden ein wichtiger Meilenstein sein. Wenn die Chinesen erkennen, dass die DPP erneut gewinnt und niemand an einem Dialog mit Festlandchina interessiert ist, wird die Entscheidung, eine Militäroperation zu starten, spätestens 2025 fallen.“ er prophezeit.

Sollte dies geschehen, wird ein amerikanisches Engagement unvermeidlich sein, obwohl noch nicht klar ist, ob die USA wirklich versuchen werden, Taiwan zu retten, oder nur eingreifen, um das Gesicht zu wahren.

„Es wäre eine viel gefährlichere Krise von viel größerem Ausmaß als das, was wir jetzt in der Ukraine sehen“, sagt Kaschin.

Wie wird Amerika reagieren?

Dmitry Suslov, stellvertretender Direktor des CCEIS, glaubt, dass die USA Henry Kissingers Konzept aufgegeben haben, zu versuchen, die Beziehungen zwischen Russland und China schlechter zu halten als die jeweiligen Beziehungen dieser Länder zu den USA.













„Stattdessen haben die USA in letzter Zeit versucht, die Beziehungen zwischen Russland und China als ein Tandem und eine Quelle globaler Bedrohung und Übel darzustellen. Dadurch schart Washington seine Verbündeten und Partner um sich, oder, mit anderen Worten, stellt den neuen kollektiven Westen wieder her, baut ihn wieder auf und stärkt ihn.“ erklärt Suslow.

Als die USA 1979 die Beziehungen zur Republik China abbrachen, unterzeichneten sie gleichzeitig den Taiwan Relations Act, der die Zusicherungen der USA zur Unterstützung Taipehs enthält. Konkrete Maßnahmen der Militärhilfe sieht sie jedoch nicht vor, falls Peking eine Offensive starten sollte. Dies wird dem Präsidenten der USA mit Zustimmung des Kongresses überlassen.

Experten sind sich einig, dass ein militärisches Szenario in Taiwan sehr herausfordernd und eine No-Win-Situation für die USA wäre: Ein Eintritt in den Konflikt auf Taiwans Seite würde den Dritten Weltkrieg auslösen (der nuklear werden könnte), während ein Verlust an China das Ende bedeuten würde die US-geführte Weltordnung, die das System der US-Allianzen entwirren würde. Welchen Weg Washington einschlagen würde, steht in den Sternen.

Tavrovsky glaubt, dass Xi und das heutige China wirtschaftlich, militärisch und ideologisch eine existenzielle Bedrohung für die USA darstellen.

„China demonstriert, dass der globale Sozialismus nicht besiegt, sondern verjüngt wurde und, obwohl er vielleicht nicht der internationale Mainstream ist, zu einer mächtigen Bewegung wird, die den von Amerika verfochtenen liberalen Kapitalismus herausfordern kann.“ Tavrovsky skizziert.

Er glaubt, dass Xi Jinping eine Zeit des Friedens braucht, um das Land zu entwickeln und die Ziele zu erreichen, die er sich gesetzt hat, während Washington einen neuen Kalten Krieg mit Peking nutzen möchte, um ihn zu verlangsamen. Zur Verfolgung dieser Politik können verschiedene Instrumente eingesetzt werden, von der Erhöhung des Drucks auf Taiwan bis hin zur Kürzung der Chiplieferungen und anderen wirtschaftlichen Maßnahmen.