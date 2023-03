Der Kampf bij UFC 286 in Londen soll für Roman Dolidze der größte seiner Karriere zijn. Tijdens trainingskampen reist de Georgische MMA-Kampfer in seine zweite Heimat – want ins Kriegsgebiet der Oekraïne.

Roman Dolidze is een zwarte Georgier, uit Oekraïne die de Mixed-Martial-Arts-Kampfer heeft gekozen voor een gevecht in Oekraïne. Das Land is quasi seine zweite Heimat. Na een lange studietijd van 34 jaar, een Kampfsport-Gym was er en werd geboren, tot de Russische invasie in februari 2022 begon. Sohn werd geboren in der Hafenstadt Odessa. Bij de Veranstaltung UFC 286 in Londen zijn er veel mensen in Käfig en in Fokus, weil er niet weinig Wochen zuvor ins Kriegsgebiet gereisd – um dort MMA-Seminare zu geben.

Dolidze hatte noch im december in een van de technische beroepen van de Noor Jack Hermansson. Der Fight in Londen werd door de Italiaan Marvin Vettori door de grootste seiner bisherigen Karriere gestuurd. Seine Vorbereitung dennoch kurzzeitig in de Oekraïne zo verlegen, davon had geen enkele kans, sagte van 34-jarige leeftijd op de Presseconferenz in Londen.

“Mijn MMA-carrière is begonnen in de Oekraïne”, zegt Dolidze. “En ja, es ist da im Moment gefährlich. Aber ich habe dort noch vele Freunde, die im Krieg sind.” MMA-Training vindt niet altijd hetzelfde, of het nu gaat om een ​​schwierigen bedingungen. Die Erfahrung im januari als hart wegesen, ganz ohne Strom warmt Wasser op. “Aber die Menschen sind sehrinteresting. Man gewöhnt sich immer an Situationen. Am Anfang verändert sich das Leben and man weiß nicht, was man tun soll, aber nach einer Weile findet man one Weg, who man weiterleben cann.”

In der Vergangenheit konnte der een Rang nieuwe gesetzte Mittelweight-Fighter een infach een Flug von Georgien aus buchen, um Familie en Freunde in Odessa zu besuchen. Helemaal in die Schwarzmeerstadt die lang duurt, is het een uiterst ingewikkelde complizierter. Auf einen Flug in die Türkei volgde een weiterer nach Moldavië, en toen ging het met hen Auto weiter zur Grenze. Even lang der Krieg in de Oekraïne noch dauert, Dolidze zal in seine zweite Heimat zurückkehren, wie er beton is.

Extrembeispiel Amosov

Aus dem MMA-Käfig ins Kriegsgebiet and zurück – deze ongekende Reise vondst in Bellator-Kämpfer Yaroslav Amosov noch een extremere Beispiel. De kampioen weltergewicht uit Oekraïne heeft een jaar geleden een MMA-pauze gehad en is landgenoot van de Russische invasie die wordt verdedigd. Eind februari signaleert Erfolgreich dat Gürtel in Dublin verdedigd wordt tegen Interimskampioen Logan Storley.

Het is een probleem dat de Geschehnisse in der Oekraïne nicht in Vergessenheit geregeerd heeft, erklärte van 29-jarig bestaan ​​​​van Portal “MMA Junkie”. Als die Stadt Irpin, aus der Amosov stamme, von den Russen befreit, habe seine Family ihn gedrängt, wieder sportlich zu kämpfen. Er was zo’n beetje Bekanntheitsgrad en die Platform nutzen, um zu erzählen, was in der Oekraïne voor sich gehe. Der Krieg kan niet zonder problemen komen.