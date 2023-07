Bogotá. Die vier kolumbianischen Kinder, die nach einem Flugzeugabsturz im Juni nach 40 Tagen im Regenwald lebend gerettet wurden, sind aus dem Krankenhaus in der Hauptstadt Bogotá entlassen worden.

Nach mehr als einem Monat unter ärztlicher Aufsicht seien die Geschwister am Donnerstagabend zunächst in ein Heim verlegt worden, sagte ein Sprecher des kolumbianischen Instituts für Familienfürsorge (ICBF) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Sie sind bei guter Gesundheit.

Die Großeltern mütterlicherseits haben das Sorgerecht beantragt. Die Mutter der Kinder im Alter von 13, neun, fünf und einem Jahr kam bei dem Flugzeugabsturz ums Leben. Der Vater, der wegen ständiger Drohungen einer FARC-Splittergruppe aus der Region geflohen war, lebte nicht bei den Kindern.

Suchtrupps fanden die Kinder Anfang Juni im Regenwald. Sie stürzten am 1. Mai mit einem Propellerflugzeug in der Wildnis ab – und mussten sich dann selbst durchschlagen. Am 16. Mai, mehr als zwei Wochen nach dem Unfall, erreichten Angehörige der Spezialeinheiten der kolumbianischen Armee das Wrack des Flugzeugs und fanden die Leichen des Piloten, der Mutter und eines indigenen Anführers.

Die Geschwister – ein Junge und drei Mädchen – gehören einer indigenen Gemeinschaft an. Ihre Kenntnis der Region könnte ihnen geholfen haben, im Dschungel zu überleben.

RND/dpa