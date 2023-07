Zwei Vogelbabys, die kaum größer als ein Federball sind, wurden mit ihren Eltern in einem brandneuen Zuhause wiedervereint, nachdem sie vor zwei Wochen – verraucht und versengt – aus ihrem feurigen Nest in Musquodoboit Harbour, NS, gerettet wurden.

Das Treffen war eine Gemeinschaftsinitiative von Feuerwehrleuten, der Rettungsorganisation Hope for Wildlife, Nova Scotia Power und dem Department of Natural Resources.

Das Missgeschick der Fluffballs wurde wahrscheinlich von einem unwahrscheinlichen Schuldigen ausgelöst – ihren Eltern.

Steve Stubbert, der Kapitän der Feuerwache im Hafen von Musquodoboit, sagte, die Besatzungen hätten am 26. Juni eine Meldung über einen brennenden Strommast erhalten.

Fischadler bauen ihre Nester oft auf Strommasten. Es sei im Allgemeinen kein Problem, es sei denn, mehr als ein Draht werde gleichzeitig berührt, sagt Stubbert.

„Irgendwann, als das Nest fertig war und die Babys darin waren, legten sie einen Stock darüber, der die Verbindung zwischen zwei Drähten herstellte, der einen Bogen bildete und das Nest in Brand setzte.“

Eltern „irgendwie hilflos“

Stubbert sagt, die Eltern seien hektisch herumgeflogen, als das Nest brannte.

„Gelegentlich landeten sie im Nest, konnten aber nur … ein paar Sekunden im Nest bleiben“, sagt er. „Sie schienen nicht in der Lage zu sein, die Küken herauszuheben und irgendetwas für sie zu tun. Sie waren also irgendwie hilflos, obwohl sie ihr Bestes gaben, damit klarzukommen.“

Als Nova Scotia Power eintraf, um den Strom abzuschalten, holten die Teams die Küken aus dem Nest, legten sie in eine Kiste und übergaben sie an die Feuerwehr. Anschließend mussten sie das brennende Zuhause der Fischadler zerstören.

Stubbert sagt, er habe die Vögel in einem ruhigen Bereich der Feuerwache platziert und eine Decke um sie gewickelt.

Dieses Fischadlerküken ist eines von zwei Küken, die Ende Juni aus einem brennenden Nest auf einem Strommast gerettet wurden. (Eingereicht von der Musquodoboit Harbor Fire Station)

„Sie hatten ein wenig von den kleinen Daunenfedern verloren, die sie hatten, als sie noch sehr jung waren, und waren sozusagen versengt. Deshalb hatten sie diesen Geruch nach verbranntem Haar.“

Innerhalb einer Stunde traf jemand von Hope for Wildlife ein, um die Babys unter ihre Fittiche zu nehmen.

Hope Swinimer, die Leiterin des Rettungszentrums, sagt, die Vögel seien erst etwa zwei Wochen alt gewesen, da sie noch ihre Eizähne hatten, einen kleinen Vorsprung am Schnabel, der ihnen hilft, ihr Ei zu knacken, damit sie schlüpfen können.

Die Vögel schienen unverletzt zu sein, sagt Swinimer, und ihr Team fütterte die Küken mit Fischstücken, um ihnen zu helfen, an Gewicht und Kraft zuzunehmen.

In der Zwischenzeit waren Mitarbeiter des Ministeriums für natürliche Ressourcen damit beschäftigt, ein neues Nest für die Familie zu bauen, das dem alten möglichst genau nachempfunden war.

Nova Scotia Power errichtete in der Nähe des alten einen neuen Mast mit einer Plattform zur Unterbringung des Nestes. Der neue Mast dient ausschließlich der Nutzung durch Fischadler und ist nicht an Stromleitungen angeschlossen.

Mitarbeiter des Department of Natural Resources bauten aus Moos, Gras und Stöcken ein neues Nest für die Fischadlerfamilie. Die Fischadlermutter ordnete nach ihrer Rückkehr einige Gegenstände neu. (Hoffnung für Wildtiere)

Am Samstagmorgen brachte ein Mitarbeiter von Hope for Wildlife die Küken mithilfe eines Schaufelwagens von Nova Scotia Power in ihr neues Zuhause.

Aber alle hatten eine Sorge: Was wäre, wenn die Eltern nicht zurückkämen?

Kris Lambert, ein Wildtiertechniker beim Ministerium für natürliche Ressourcen, verbrachte den ganzen Tag damit, das Nest zu überwachen. Er entdeckte die Eltern gegen 17 Uhr, aber sie ignorierten das neue Nest und versuchten stattdessen, es auf der verkohlten Stange wieder aufzubauen.

„Es war ein Auf und Ab. Wir waren aufgeregt, nervös und ängstlich“, sagt er.

Die beiden Küken wurden am Samstagmorgen in ihr neues Nest gebracht, und als es dämmerte, kamen die Eltern mit einer Mahlzeit für ihren Nachwuchs zurück. Fischadler, der Provinzvogel Nova Scotias, können etwa 30 Jahre alt werden. (Nova Scotia Power)

Schließlich, gegen 19 Uhr, setzte sich das Mutterweibchen für ein paar Minuten auf das Nest, und in der Abenddämmerung brachte es seinen Küken die erste Mahlzeit in ihrem neuen Zuhause und wich ihnen dann den ganzen folgenden Tag nicht von der Seite.

„Diese Eltern blieben da und zögerten nicht, als die Babys zurückkamen“, sagt Swinimer. „Es zeigt einfach, was für eine erstaunliche Bindung zwischen Müttern und Babys aller Art besteht.“

Stubbert sagt, er sei überrascht gewesen, als er erfuhr, wie die Tortur der Küken endete.

„Ich ging davon aus, dass Hope for Wildlife in der Lage sein würde, sich um sie zu kümmern und sie an einen Punkt zu bringen, an dem sie vielleicht alleine überleben könnten. Aber ich hatte keineswegs damit gerechnet, dass es eine gemeinsame Anstrengung geben würde, sie zurück in ihre Heimat zu bringen.“ Eltern in der gleichen Gegend in einem besseren Nest als je zuvor“, sagt er. „Es war schön zu sehen.“