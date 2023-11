Aurora Borealis ist in mehreren Regionen zu sehen

Eigentlich sind Nordlichter in Nordeuropa besser sichtbar, doch jetzt sind sie wieder am Himmel über Deutschland aufgetaucht. Und nicht nur dort.

Frankfurt – Nordlichter werden am häufigsten in Ländern nahe des Polarkreises gesehen, beispielsweise in Norwegen, Finnland oder Island. Hin und wieder lässt sich das Naturphänomen auch in Deutschland oder anderen Ländern südlich von Skandinavien beobachten. Viele Menschen in verschiedenen Regionen der Bundesrepublik hatten das Glück, am Sonntag (5. November) die leuchtenden Farben am Abendhimmel zu sehen. Auch in anderen europäischen Ländern zeigte sich das Farbenspiel.

Wieder Nordlichter über Deutschland – Bilder zeigen Naturschauspiel

Das Wetterphänomen konnte in Mittel- und Ostdeutschland, darunter Hessen, Sachsen und Thüringen, beobachtet werden. Auch Nordrhein-Westfalen, etwa das Rheinland um Köln und Bonn, hatte freie Sicht auf das Naturschauspiel.

Darüber hinaus färbten die Nordlichter den Himmel in Bayern in einem beeindruckenden Rosa und Rot. Besonders im Raum Bamberg und südlich von München, beispielsweise am Tegernsee, waren die Nordlichter aufgrund günstiger Wetterbedingungen ab 18 Uhr sehr deutlich zu sehen. Das belegen eindrucksvolle Bilder, die Beobachter auf X (ehemals Twitter) geteilt haben.

Für alle, die laut Portal am Sonntagabend die Chance verpasst haben, die leuchtenden Farben am Himmel zu sehen Nachrichten5 Eine neue Gelegenheit wird sich bald ergeben. Es ist daher möglich, dass die Aurora Borealis – wie das Nordlicht wissenschaftlich genannt wird – am Montag (6. November) in Deutschland wieder sichtbar sein wird. Vorausgesetzt der Himmel ist nicht sehr bewölkt.

Nordlichter über Deutschland: In Hessen leuchtete der Himmel am Sonntagabend in spektakulären Farben. © Jan Eifert/Imago

Starke Sonnenstürme erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Nordlichtern in Deutschland

Daten des amerikanischen Wettermodells deuteten auf einen dreitägigen Sonnensturm hin, sagte Astronomieexperte Olaf Graf dem MDR. Daher sei es wahrscheinlich, dass das Phänomen auch in den kommenden Nächten sporadisch zu beobachten sei, sagte der Leiter der Sternwarte und des Planetariums in Rodewisch. Neben Deutschland war das bunte Farbenspiel am Himmel am Sonntag auch in der Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Slowenien zu sehen. Das Schweizer Wetterportal meteonews.ch berichtete über das Nordlicht über den Alpen.

Im Frühling und Herbst steigt die Wahrscheinlichkeit, das Naturschauspiel in Ländern weit südlich des Polarkreises beobachten zu können. Zuletzt sorgten Nordlichter in vielen Regionen Deutschlands für Begeisterung, so auch im September. Begünstigt wird das Naturschauspiel durch erhöhte Sonnenaktivität. Nordlichter entstehen dadurch, dass geladene Teilchen eines Sonnensturms mit hoher Geschwindigkeit in den Weltraum geschleudert werden. Dort treffen die Teilchen auf das Erdmagnetfeld und erzeugen leuchtende Farben am Himmel. Je weiter südlich die Nordlichter sichtbar sind, desto stärker war der Sonnensturm.

Allerdings führen Sonnenstürme nicht nur zu Nordlichtern: Forscher warnen vor einem extremen Sonnensturm, der „enorme Auswirkungen auf die Erde“ haben könnte.

Dieser Artikel wurde maschinell erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteurin Alina Schröder sorgfältig geprüft.