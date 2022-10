Aurora: 4 Tote nach häuslichem Streit in einem Haus in Colorado

CNN

Vier Menschen, darunter eine Frau und drei Männer, wurden am frühen Sonntagmorgen in einem Haus in Aurora, Colorado, bei einem häuslichen Streit tödlich erschossen, sagte der Polizeichef von Aurora, Daniel John Oats, auf einer Pressekonferenz.

Kurz nach 2 Uhr morgens erhielt die Polizei einen Notruf wegen „verdächtiger Aktivitäten“ in einem Haus in Aurora, sagte Oats, und die Polizei traf innerhalb von Minuten in der Residenz ein.

Als die Polizei eintraf, fand sie die vier Schussopfer sowie eine Frau und zwei kleine Kinder unverletzt vor. Laut Oats soll die Frau die Partnerin des Schützen sein.

Der Verdächtige, der laut Polizei als bewaffnet und gefährlich gilt, wurde von der Polizei als der 21-jährige Joseph Castorena identifiziert. Ihm wurde Anfang dieser Woche eine einstweilige Verfügung zugestellt, sagte Oats, und er hat eine Vorgeschichte von häuslicher Gewalt.

Eine polizeiliche Suche nach Castorena ist im Gange, die etwa eine Stunde von dem Ort entfernt lebt, an dem die Schießerei in Aurora stattfand, etwa 17 Meilen östlich von Denver. Er habe gegen seine einstweilige Verfügung verstoßen, indem er zum Haus gegangen sei, sagte Oats.

Während Oats nicht ins Detail über die Beziehung zwischen den Opfern der Schießerei und Castorena ging, sagte er, die überlebenden Opfer seien jetzt an einem „sicheren Ort“.