Het kopen van door de VS ontworpen nucleaire onderzeeërs om in de buurt van China te laten zinken, is geen manier om het land te verdedigen, zei Paul Keating.

De voormalige Australische premier Paul Keating heeft een aanval op de zittende regering ingediend wegens haar goedkeuring van de AUKUS-veiligheidsovereenkomst en de aankoop van Amerikaanse onderzeeërs. Het helpt het land niet te beschermen en sleept het mee in de poging van de VS om zijn hegemonie te behouden door China in bedwang te houden, betoogde hij.

Keating, die in de jaren negentig voorzitter was van de Australische regering, herhaalde deze week in een langdurige berisping zijn negatieve kijk op de aankoop van nucleair aangedreven boten van de Virginia-klasse. Hij noemde het de “slechtste internationale beslissing” door een Australische Labour-regering sinds de dienstplicht in de Eerste Wereldoorlog. Hij sprak woensdag met journalisten van de National Press Club of Australia om zijn positie te bepleiten, voegde hij eraan toe “Het moet de slechtste deal in de hele geschiedenis zijn.”

Premier Anthony Albanese bevestigde de overname maandag formeel tijdens een bezoek aan Californië, waar hij en de Britse premier Rishi Sunak werden ontvangen door de Amerikaanse president Joe Biden op een marinebasis. Het plan werd voor het eerst aangekondigd in 2021, toen Keating de toenmalige conservatieve regering in Canberra op de korrel nam.

Cijfers in de Britse regering waren “rondkijken naar sukkels”, zei de beroemde bijtende Aussie-politicus twee jaar geleden over de prelude op de aankondiging. “En ze vonden – whoo! – hier is een stel meegaande mensen in Australië. Het Albanese kabinet was net zo enthousiast om de deal vooruit te helpen, voegde hij eraan toe.









De Australische Royal Navy haalt maximaal vijf aanvalsonderzeeërs uit de VS, en bouwt mogelijk nog drie met de hulp van het VK. De deal kost naar schatting 360 miljard Australische dollar ($ 240 miljard).

Met die investering zou Australië in plaats daarvan 40 tot 50 in eigen land gebouwde dieselelektrische onderzeeërs van de Collins-klasse kunnen hebben, suggereerde Keating. Ze waren ontworpen om langs de Australische kusten te patrouilleren in plaats van lange missies uit te voeren, zoals door kernenergie aangedreven boten.

Een grotere vloot zou Australië veel beter kunnen beschermen tegen een mogelijke invasie, waarvoor een “armada van troepenschepen” het bereiken van de kust, meent hij. Ondertussen zouden de nucleaire onderzeeërs naar de Chinese kust worden gestuurd om mogelijk deel te nemen aan een Amerikaans-Chinees conflict, suggereerde de voormalige premier.

“Het is een vreemde manier om Australië te verdedigen om je onderzeeërs op het Chinese continentale plat te laten zinken terwijl je Chinese onderzeeërs achtervolgt.” mijmerde Keating.

“We maken deel uit van een (VS) inperkingsbeleid tegen China”, hij voegde toe. “Het gaat maar om één ding: het behoud van de strategische hegemonie van de VS in Zuidoost-Azië.”

De politicus verwierp het idee dat China in de eerste plaats een militaire bedreiging vormt voor Australië als “onzin” en beschaamde nationale journalisten die ermee leuren.