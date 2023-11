Augentropfenprodukte: Was Verbraucher über die Warnung der FDA wissen sollten

Die Food and Drug Administration (FDA) warnt Verbraucher vor mehr als zwei Dutzend Augentropfenprodukten, die nach Angaben der Behörde Augeninfektionen verursachen und möglicherweise zu Sehverlust führen können.

Trotz der jüngsten Warnungen sagen Experten, dass Verbraucher nicht alle Augentropfenprodukte meiden sollten, insbesondere nicht ihre verschreibungspflichtigen Medikamente. Stattdessen sollten Verbraucher alle Produkte meiden, die in der Produktliste der FDA aufgeführt sind und ein potenzielles Risiko für Augeninfektionen darstellen und in einigen Fällen zur Erblindung führen könnten.

Verschreibungspflichtige Produkte enthalten Konservierungsstoffe und sind dadurch vor dem Wachstum von Bakterien geschützt, sagte Dr. Abha Amin, Augenarzt und Hornhautspezialist am Westchester Medical Center in Valhalla, New York, gegenüber FOX Business. Bei den Produkten auf der Liste der FDA handelt es sich um rezeptfreie Augentropfen zur Behandlung trockener oder gereizter Augen.

Laut FDA könnten Augentropfen, die bei CVS, RITE AID und TARGET verkauft werden, Augeninfektionen und Sehverlust verursachen

Bisher fordert die FDA Verbraucher auf, 27 Produkte zu meiden oder wegzuwerfen, die unter Marken wie CVS Health, Rite Aid und der Marke Up & Up von Target vermarktet werden, nachdem festgestellt wurde, dass in der Fabrik des Herstellers „unhygienische Bedingungen“ herrschten.

Nach Angaben der FDA gab es auch positive Bakterientestergebnisse bei Umweltproben in kritischen Bereichen der Arzneimittelproduktion in der Anlage.

Obwohl die FDA nicht bekannt gegeben hat, welche Bakterien gefunden wurden, sagte Amin, dass sie aggressiver zu sein scheinen, da sie den Herstellungsprozess überlebt haben.

Wenn künstliche Tränen steril sind, sollten sie niemals in die Augen eindringen können. Sie sollen auf der Oberfläche des Auges sitzen, aber wenn sie von Bakterien befallen sind, können sie in die Augenhöhle und dann in die Hornhaut gelangen, was zu Problemen wie einer Bindehautentzündung oder einem Hornhautgeschwür führen kann, sagte Amin.

„Wenn es unbehandelt bleibt, kommt es zu einem Augenverlust. Die Idee dahinter ist, dass wir versuchen können, zu verhindern, dass es so weit kommt, wenn man ein Problem hat und jemanden sieht“, sagte sie. „Wir können versuchen, die Bakterien zu stoppen.“

Die FDA warnte davor, dass Verbraucher sofort einen Arzt aufsuchen sollten, wenn sie nach der Verwendung eines der Produkte Symptome einer Augeninfektion entwickeln. Zu den Symptomen gehören: gereizte oder rote Augen sich verschlimmernde Schmerzen in oder um die Augen (auch nach dem Entfernen der Kontaktlinsen), Lichtempfindlichkeit, plötzliches verschwommenes Sehen oder ungewöhnlich tränende Augen oder Ausfluss, so die Centers for Disease Control and Prevention.

AUGENTROPFEN-RÜCKRUF: FDA FINDET STERILISATIONSPROBLEME IN GLOBAL HEALTH PHARMA-EINRICHTUNG

Unabhängig davon, ob sie Symptome haben, sollten Verbraucher das Produkt sofort loswerden, sagten die FDA und Amin.

Sie warnte außerdem, dass sich die Bakterien umso stärker vermehren, je länger die Flasche draußen steht.

„Statt 10 Bakterien setzt man 10.000 Bakterien ein. Wie kann sich der Körper nun gegen eine konzentrierte Bakterienlast wehren?“ Sie sagte.

So erkennen Sie, ob Sie Ihre Augentropfen loswerden müssen:

„Wenn jemand die Flasche selbst verunreinigt hat oder sie sich verfärbt, werfen Sie sie weg“, sagte Amin.

ERHALTEN SIE FOX BUSINESS UNTERWEGS, indem Sie HIER KLICKEN

Man muss die Flasche nicht unbedingt im Kühlschrank aufbewahren, sie sollte jedoch im Schatten oder an einem kühleren Ort aufbewahrt werden. Es sollte nicht im Sonnenlicht oder an einem warmen Ort aufbewahrt werden.