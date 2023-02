Aufwiegelungsprozess gegen Proud Boys zeigt Gruppe, die Trump-Kommentare abtastet

„Trump hat im Grunde gesagt, er soll sie vermasseln“, sagte Biggs auf Parler, der bei Konservativen beliebten Social-Media-Plattform. „Das macht mich so glücklich.“

Seine öffentlichen Äußerungen entfachten Aufruhr unter den selbsternannten „Ältesten“ der Proud Boys – ihrer nationalen Führung –, die sich Sorgen machten, dass Biggs‘ gewalttätige Rhetorik den Ruf der Gruppe untergraben könnte.

„Die Unterstützung der Mainstream-Republikaner hängt davon ab, was der Präsident über uns sagt“, sagte Proud Boy Nicholas Ochs. „Im Moment ist es gut.“

Trump war ein zentraler Aspekt des Prozesses gegen die Proud Boys, ein Gespenst, das sich im Hintergrund abzeichnete, als die Gruppe sich auf den Weg machte, Washington zu treffen und letztendlich eine zentrale Rolle beim Einbruch des Kapitols zu übernehmen. Dutzende von privaten Chats und Textketten, die von Staatsanwälten enthüllt wurden, zeigen, wie die Anführer der Proud Boys Trumps Kommentare ausschalteten und sie nutzten, um sowohl die Rekrutierung voranzutreiben als auch zu versuchen, ihre wachsende, aber widerspenstige Basis zu verwalten.

Biggs, Enrique Tarrio – der damalige nationale Vorsitzende der Gruppe – der in Seattle ansässige Proud Boy Ethan Nordean und der Philadelphia Proud Boy-Führer Zachary Rehl sehen sich nun Anklagen wegen aufrührerischer Verschwörung wegen ihrer zentralen Rolle bei der Organisation von Hunderten von Proud Boys gegenüber, die für den 1 6, und führe sie in einem Marsch zum Kapitol. Ein fünfter Angeklagter, Dominic Pezzola aus New York, entzündete die Bresche des Kapitols selbst, als er ein Fenster des Senatsflügels mit einem gestohlenen Schutzschild der Polizei zertrümmerte.

Staatsanwälte sagen, die Gruppe habe eine entscheidende Rolle dabei gespielt, Wellen des Pro-Trump-Mobs auf das Kapitol zu treiben und ihn dann dazu zu bringen, an Barrikaden vorbei und über Polizeilinien zu stürmen, bevor er das Kapitol betrat. Die Staatsanwälte beabsichtigen, den Geschworenen zu beschreiben, wie mehrere Zellen von Proud Boys, die mit der Gruppe zum Kapitol marschierten, sich um das Kapitol verteilten und an diesem Tag bei mehreren Verstößen prominent waren.

Am Donnerstag, dem 17. Tag des Prozesses, gaben die Staatsanwälte den Geschworenen ihre klarste Erklärung über die Bemühungen der Gruppe, sich an Trumps Machterhalt zu binden, widerspenstige Mitglieder auszusondern und eine taktische Strategie für den 6. Januar zu entwickeln. Sie auch präsentierte den bisher bedeutendsten Beweis dafür, dass Tarrio einen Plan annahm, der dies beabsichtigte

Sie zeigten auch getrennte Gespräche, die Tarrio mit drei Freundinnen über seine bevorstehende Reise nach Washington DC hatte. Eine von ihnen, die nur als Eryka identifiziert wurde, beschrieb den Wunsch, die Regierung zu stürzen.

„Die Revolution und der Sturm auf die Winterhauptstadt stehen auf dem Spiel. Die Revolution ist [more] wichtiger als alles andere“, schrieb Eryka am 30. Dezember.

„[T]Das ist es, was jeden wachen Moment ausmacht“, erwiderte Tarrio.

Eryka verwies dann darauf, dass sie Tarrio ein Dokument mit dem Titel „1776 Returns“ geschickt hatte, das einen Plan zur Besetzung von Bundesgebäuden und zur Erzwingung einer neuen Präsidentschaftswahl enthielt. „Wenn dir mein Plan nicht gefällt, lass es mich wissen. Ich werde woanders aufschlagen. Aber ich möchte, dass Sie der Vollstrecker und Wohltäter meiner Brillanz sind“, schrieb sie und bat ihn, keine „Spielchen“ mit ihr zu spielen.

„Ich spiele keine Spielchen“, antwortete Tarrio.

Bemerkenswerterweise erhielt der Auswahlausschuss vom 6. Januar letztes Jahr die Aussage eines Zeugen, der Eryka als eine Figur in Floridas Kryptowährungsgemeinschaft identifizierte, die ein gemeinsamer Bekannter von ihm und Tarrio war. Der Zeuge, Samuel Armes, beschrieb die Entwicklung einiger der Ideen, die im Mittelpunkt des Rückkehrdokuments von 1776 standen – Monate vor der Wahl – als Denkübung für mögliche zivile Unruhen. Armes sagte, Eryka habe anscheinend eine geänderte Version dieses Dokuments vorgelegt, die geändert worden sei, um sich auf die Wahlen 2020 zu beziehen, und operative Vorschläge enthielt.

In einem Gespräch zwischen Tarrio und einer nur als „Mamafe“ identifizierten Geliebten am 3. Januar beschrieb Tarrio die Ausrüstung, die er nach Washington mitnehmen wollte – ein Kit, das einen Plattenträger, ein Baofeng-Radio, eine Schutzbrille und andere Gegenstände enthielt. Die Frau scherzte über „tak[ing] das Kapitol“ und Tarrio antwortete: „Der Winterpalast.“

Ein Großteil der Aussagen vom Donnerstag konzentrierte sich auf die wachsende Besorgnis der Gruppe nach Trumps Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen am 7. November 2020.

„Was ist passiert? Sie haben es genannt. Jetzt müssen wir mobilisieren“, schrieb Jeremy Bertino, Anführer der North Carolina Proud Boys, am 7. November in einer Nachricht an Tarrio.

Bertino erzählte Tarrio von einem Plan, am nächsten Tag eine Proud Boys-Präsenz in Raleigh zu haben, und Tarrio empfahl den Unterstützern, nicht die typische schwarz-gelbe Kleidung der Gruppe zu tragen: „Die Kampagne forderte uns auf, bei diesen Veranstaltungen keine Farben zu tragen“, sagte Tarrio. ohne näher darauf einzugehen, mit wem er gesprochen hatte. „Beschränken Sie die Identifizierung von Farben auf ein Minimum.“

Die Gruppe hatte weiterhin eine bedeutende Präsenz bei einem Pro-Trump-Marsch im November in Washington DC und einem anschließenden am 12. Dezember, der gewalttätig wurde. Mehrere Proud Boys wurden bei Straßenkämpfen mit Gegendemonstranten erstochen. Bertino erlitt eine schwere Wunde, die ihn ins Krankenhaus brachte.

In den unmittelbar folgenden Tagen tauschten die Anführer der Gruppe Dutzende von Nachrichten aus, in denen sie das Chaos und die Desorganisation beklagten, die dazu führten, dass Gruppenmitglieder verletzt wurden. Tarrio beschwerte sich darüber, dass die Gruppe zu viele Mitglieder umfasste, die sich weigerten, Befehlen Folge zu leisten.

„Dies war eine Lernerfahrung, wie man 1000 Jungs eine Straße entlang marschieren lässt“, sagte er am 17. Dezember in einem Gespräch mit den Präsidenten des Proud Boys-Kapitels. „Ich habe Regeln gepostet, dass wir nicht einmal darüber reden würden, wenn sie befolgt worden wären.“

Das interne Gemurre wurde nur zwei Tage später noch dringlicher, als Trump um 1:42 Uhr seine Anhänger aufrief, am 6. Januar 2021, dem Tag, an dem der Kongress Bidens Sieg bescheinigen sollte, in Washington Stellung zu beziehen. „Sei dabei, wird wild“, twitterte Trump.

Innerhalb von 20 Minuten begannen Tarrio und Biggs, SMS über einige Wahrnehmungen der Gruppe als Trinkclub zu schreiben, der für Straßenscharmützel mit linken Demonstranten bekannt ist. Tarrio sagte, er glaube nicht, dass die Gruppe noch immer in dieses „Trinkclub“-Image passe, obwohl die Wahrnehmung nach wie vor vorhanden sei.

„Das Trinkzeug hilft bei der Maskierung und Rekrutierung“, sagte Tarrio, „obwohl einige Kapitel ihre nicht verlassen [sic] Bars zu Hause.“

„Lasst uns radikal werden und echte Männer bekommen“, antwortete Biggs. „Und ich meine das nicht verrückt … Wir müssen eine männlichere Atmosphäre darstellen.“

Später am selben Tag, nach einem kurzen Textaustausch, berief Tarrio ein 15-minütiges FaceTime-Gespräch mit Nordean und Biggs ein.

„Trumps ruft die Truppen am 6. an“, sagte Biggs einige Stunden später zu der Gruppe.

Inmitten ihrer Gespräche erstellte Tarrio einen neuen verschlüsselten Chat-Kanal, um die Pläne der Gruppe für den 6. Januar vorzubereiten, und nannte ihn „Ministerium für Selbstverteidigung“. Dieser Kanal ist zu einem Schwerpunkt der Ermittlungen der Regierung geworden.

Die Staatsanwälte konzentrierten sich besonders auf die Nutzung des Kanals durch die Gruppe, um Taktiken für den 6. Januar zu diskutieren. Mitglieder der Gruppe diskutierten eine Strategie, um in kleine Teams aufzubrechen, um nicht durch Polizeiblockaden erstickt zu werden. Sie diskutierten auch darüber, das Tragen der traditionellen schwarz-gelben Kleidung der Gruppe zu vermeiden, und einen möglichen Plan, komplett schwarz zu tragen – eine Taktik, die als schwarzer Block bekannt ist – um linksextreme Demonstranten nachzuahmen, die häufig mit Proud Boys zusammengestoßen sind.

Die Entscheidung, die Farben der Proud Boys nicht zu tragen, war in den Tagen vor dem 6. Januar ein ausgiebiges Gesprächsthema der Gruppe. Tarrio forderte wiederholt verschiedene Gruppen von Proud Boys-Führungskräften auf, sich zu weigern, irgendwelche Erkennungszeichen mitzubringen. Als einige in der Gruppe zurückdrängten, weil sie befürchteten, dass die Entscheidung dazu führen könnte, dass Proud Boys für die Zerstörung anderer verantwortlich gemacht werden könnten, wies Tarrio die Bedenken zurück.

„Fehlinformationen sind ein gutes Werkzeug“, sagte Tarrio in einem Gespräch mit Proud Boys über den Plan der Gruppe, am 6. Januar keine schwarz-gelbe Kleidung zu tragen. Dann, nach einer Pause, sagte er: „Fuck … Habe ich gerade goebbels das Ding?“

Mitglieder der Gruppe diskutierten auch, welche Ausrüstung sie für den 6. Januar nach DC mitbringen sollten, darunter Körperschutz, Baofeng-Radios, Ersatzbatterien für Telefone, Pfefferspray, Stichschutzwesten, Knöchel, Schutzbrillen und Sudecon-Tücher, die zur Dekontamination von OC-Spray verwendet werden.