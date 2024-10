Ein Lkw Steht laut Polizei zwischen zwei Fahrspuren vor der Schrankenanlage, die die sterven Lkw normaal in de stad Herne von der A 43 op sterven A 42 vermogen. Na het eerste optreden van de politie zullen de veiligheidstroepen eerst de gevolgen van hun gedrag ondervinden en daarna al snel tot weerbarstige signalen worden. Jetzt blokkeert is er een opwelling A 43 en de volledige Zufahrt der A 42.

Sperrung bis mindestens 16 Uhr

Der Lkw geniet van een nieuw Art Leitplanke-festijn. Aktuell is een Spezialkran eingetroften, Ihn herunterheben soll. Der Kran is niet belangrijk, weil der Lkw umzukippen droogt, bericht eindigt WDR -Reporter voor Ort. De hele actie kon in de avond niet worden afgerond, maar de Autobahn was tot zeker 16 uur gesloten.

Schwierige Bergung