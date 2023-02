Auftragnehmer, die an YouTube Music arbeiten, schlagen zu

Über 40 Auftragnehmer für YouTube Music streiken – eine Premiere bei Google, nach Angaben der Alphabet-Arbeitergewerkschaft (oder AWU). Die Aktion ist eine Reaktion auf eine Anordnung, nächste Woche zur persönlichen Arbeit zurückzukehren, was viele der Arbeiter sagen, dass sie dies nicht tun können. Sie fordern eine Politik der Rückkehr an den Arbeitsplatz, die „fair und flexibel ist und die Sicherheit und den Lebensunterhalt der Arbeitnehmer nicht gefährdet“, heißt es in einer AWU-Pressemitteilung.

Die Mitarbeiter sind über Cognizant, einen Subunternehmer für Alphabet, Google und die Muttergesellschaft von YouTube, Teil des YouTube Music Content Operations-Teams. Ihre Aufgabe besteht laut einer früheren Pressemitteilung der AWU darin, sicherzustellen, dass Musikinhalte für die Plattform verfügbar und genehmigt sind.

Die Einwände gegen den Rückkehrplan ergeben sich aus der Bezahlung und der Verfügbarkeit. Laut AWU erhalten die Auftragnehmer nur 19 US-Dollar pro Stunde, was es schwierig macht, sich die Umzugs-, Reise- oder Kinderbetreuungskosten zu leisten, die sie nicht zahlen müssten, wenn sie aus der Ferne arbeiten, anstatt in einem Büro in Austin, TX .

Ein namentlich nicht genannter Sprecher von Cognizant sagte Engadget dass die Rückkehr ins Amt Politik „kommuniziert worden war [the workers] wiederholt seit Dezember 2021“ und dass sie die Positionen „mit dem Verständnis angenommen hätten, dass sie Innendienststellen annehmen würden und dass das Team an einem physischen Standort in Austin zusammenarbeiten würde“. Google würde zu dieser Geschichte keinen offiziellen Kommentar abgeben, aber das Unternehmen hat dem National Labor Relations Board mitgeteilt, dass es die Arbeiter nicht als seine Angestellten ansieht Bloomberg.

Die Auftragnehmer versuchen derzeit, sich gewerkschaftlich mit der AWU zusammenzuschließen, die im Oktober beim National Labor Relations Board einen Antrag auf Vertretung der Auftragnehmer gestellt hat. Letzte Woche reichte die AWU eine Anklage wegen unfairer Arbeitspraktiken gegen Alphabet und Cognizant ein und behauptete, die Rückkehr ins Amt werde dazu benutzt, „die vom Bundesgesetz vorgeschriebenen fairen Wahlbedingungen zu beeinträchtigen“, wie Sam Regan, einer der Arbeiter, es ausdrückte eine Pressemitteilung.

Es gab frühere organisierte Arbeitskampfmaßnahmen bei Google. Im Jahr 2018 gingen Zehntausende von Arbeitern los, um gegen Googles Umgang mit sexueller Belästigung zu protestieren, angespornt durch Berichte, dass Android-Mitbegründer Andy Rubin 90 Millionen Dollar Abfindung gezahlt hatte, nachdem ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen worden waren. Und im Jahr 2022 konnte eine Gruppe von Cognizant-Auftragnehmern, die an Google Maps arbeiteten, ihre Rückkehr ins Büro verschieben, nachdem sie mit Streik gedroht hatten.