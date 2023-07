Boris Johnson ist wirklich gut darin, Ärger zu machen. Dazu gehören Partys mit extrem schlechtem Timing oder gewünschte Auszeichnungen für Friseure und Oligarchen.

In München findet ab dem 16. September das Oktoberfest statt, im englischen Cambridge wird im Juni die „May Week“ gefeiert. In diesem Jahr wählten die Studenten des Pembroke College in Cambridge das Partymotto „In the Deep“. Es gab U-Boot-Pizzen, Meeresdekorationen mit Taucherhelmen und natürlich wurde Céline Dions „Titanic“-Song „My Heart Will Go On“ gespielt.

Das Problem dabei: Zum Zeitpunkt des Festivals lief eine Suchaktion nach der „Titan“, dem Mini-U-Boot, das Tauchausflüge zum Wrack der „Titanic“ anbot. Ebenfalls in der Titan war ein ehemaliger Pembroke-Student, der Milliardär Hamish Harding. Seine Cousine erzählte der britischen Presse, sie sei entsetzt darüber, dass Hardings ehemaliges College die Party ausgerichtet habe, und hoffe, dass dort nicht auch „We All Live In A Yellow Submarine“ gespielt worden sei.

Den richtigen Ton zu finden ist nicht immer einfach. Der junge Oxford-Student Boris Johnson feierte 1985 seinen College-Abschlussball unter dem Motto „Party Until You Die!“. 35 Jahre später erneuerte er dieses Versprechen. Die Partys, die er während der Pandemie in der Downing Street veranstaltete, brachten ihm einen Aufenthalt auf einer Covid-Intensivstation ein und führten zu seinem Rücktritt als Premierminister im Jahr 2022. Im Juni 2023 trat er auch als Abgeordneter zurück und wurde Kolumnist Tägliche Post.

In seinem ersten Artikel reflektierte er seine fatale Leidenschaft für Käse. Wie aufmerksame Leser sofort erkannten, handelte es sich um eine recycelte Geschichte. Er äußerte bereits 2001, 2004 und 2008 in Artikeln für die Käse-Cholesterin-Bedenken DailyTelegraph beschrieben. Doch trotz dieser Käsemanie sollte man ihr Potenzial, weiterhin Ärger zu verursachen, nicht unterschätzen.

Machen Sie den Oligarchen Lebedew zum Herrn

Jeder Ministerpräsident kann nach seinem Abgang eine „Rücktrittsliste“ vorlegen. Es handelt sich um eine Art Dankesliste, mit der ehemaligen Mitarbeitern und Parteispendern eine besondere Ehre zuteil wird: ein Order of the British Empire (OBE); ein Rittertum oder ein Sitz im House of Lords.

Allerdings muss der Haloc-Ausschuss des Oberhauses die Liste der Nominierten prüfen und genehmigen. Boris Johnson hatte in der Vergangenheit Probleme mit Haloc. Er konnte seinem Bruder Jo einen Sitz im House of Lords verschaffen, doch als er 2020 den russischen Geschäftsmann Jewgeni Lebedew zum Lord machen wollte, kamen ihm die britischen Geheimdienste in die Quere. Sie misstrauten Lebedew, dessen Vater ein ehemaliger KGB-Agent mit Milliarden Dollar ist. Am Ende setzte sich Johnson durch.

Die Gunst von Lebedev junior war ihm wichtig, denn er besitzt zwei Zeitungen in Großbritannien: die Abendstandard und Anteile daran Unabhängig. Während seiner Zeit als Bürgermeister von London war Boris hauptsächlich Abendstandard mit freundlichen Artikeln unterstützt.

Die transaktionale Beziehung zwischen Boris und Lebedev folgte einer langen Tradition: Labour-Premierminister Toni Blair begrüßte reiche Oligarchen in London, und die gesamte britische kulturelle und politische Elite feierte ausgelassen mit Lebedev und Co.

Johnsons „Rücktrittsliste“ sah keine Ehrungen für russische Freunde mehr vor. Doch sie überraschte auf andere Weise: Erstens wurde seine Friseurin Kelly Dodge mit einem OBE ausgezeichnet, einer Medaille für herausragende Verdienste um sein Haar. Tatsächlich hat sie damit eine beneidenswerte Marke geschaffen. Selbst Boris-Kritiker Michael Gove bewertet die Ehrung als gerecht. Schließlich habe Kelly „mehr Kürzungen vorgenommen als jeder andere Minister“.

Umstrittener ist jedoch die Erhebung eines 29-jährigen Boris-Mitarbeiters ins Oberhaus. Charlotte Owen wird bald das jüngste Mitglied des House of Lords sein, das über die britische Gesetzgebung debattiert. Laut Wächter Sie war wahrscheinlich nur Muttervertreterin in der Downing Street, durfte Boris aber während ihrer kurzen Karriere politisch beraten.

Johnsons Mitstreiterin Nadine Dorries

Die ehemalige Bildungsministerin Nadine Dorries hatte weniger Glück als Charlotte. Boris und Dorries waren jahrelang ein Traumteam von Bonnie und Clyde. Und er hatte seinem alten Mitstreiter auch einen Platz im House of Lords versprochen. Das Haloc-Komitee lehnte Dorries jedoch ab (insgesamt wurden 8 von 15 Vorschlägen abgelehnt, darunter Boris‘ Vater, der ebenfalls Lord werden sollte).

„Mad Nad“, wie das Satiremagazin Privatdetektiv Liebevoll Nadine Dorries genannt, vermutete eine Intrige von Premierminister Rishi Sunak und drohte mit dem Rücktritt als Parlamentsabgeordnete. Das hätte eine sofortige Nachwahl in ihrem Wahlkreis ausgelöst. Sie scheint diese Drohung doch nicht wahr zu machen. Allerdings stehen Sunak noch drei Nachwahlen bevor, die seine Partei höchstwahrscheinlich verlieren wird.

Neben Boris traten im Juni auch Nigel Adams sowie David Warburton von seinem Amt zurück. Allerdings trat Warburton nicht aus Solidarität mit Boris zurück, sondern musste wegen einer Drogengeschichte gehen. Im Parlament hatte er „die schreckliche Gewalt von Drogenbanden“ angeprangert, privat stand er mit ihnen in Kontakt. Sunday TimesJournalisten veröffentlichten im Juni seine Textnachrichten: „Ist Ihr Händler auch im Bereich der Westminster Bridge tätig?“

Es ist natürlich nicht nur das Verhalten von Johnson, Adams und Warburton, das eine Labour-Wahl im Jahr 2024 immer wahrscheinlicher macht. Die hohen Lebenshaltungskosten und Streikwellen beunruhigen die Briten weitaus mehr.

Der englische Sommernachtstraum wurde für dieses Jahr abgesagt.