Auftakt zur Klimakonferenz COP27: Große Aufgaben, geringe Erwartungen

Stand: 06.11.2022 08:11 Uhr

Wie geht es weiter im Kampf gegen die Erderwärmung? Darüber wird ab heute auf der Klimakonferenz in Ägypten diskutiert. Warum China im Fokus steht und was die Erwartungen sind.

„Es gibt viele Krisen auf dieser Welt – aber diese ist die größte“, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Es ist die Krise unseres Lebens. „Wenn wir sie nicht lösen, gehen wir zugrunde.“

In einer auch sonst krisenhaften Zeit ist der erste Erfolg der Klimakonferenz, dass sie überhaupt stattfindet. Schließlich arbeiten die Staaten weiterhin gemeinsam an dieser globalen Krise. Ansonsten sind die Erwartungen vor der Klimakonferenz im ägyptischen Sharm El-Sheikh gering: „Ich habe meine Erwartungen an diese Konferenz niedrig gehalten“, sagt Niklas Höhne vom Think Tank New Climate Institute. „Für mich wäre das Wichtigste, dass die Konferenz den Klimaschutz wieder ganz oben auf die Liste setzt. Vor der Energiekrise, weil die Schäden lebensbedrohlich sind. Und wir reagieren nicht entsprechend.“

Ägypten will über Geld reden

Ähnlich hat es bereits Bundesaußenministerin Annalena Baerbock formuliert. Die für internationale Klimapolitik zuständige Staatssekretärin Jennifer Morgan macht deutlich, dass nicht alle nur über Benzinpreise und Waffenlieferungen reden:

Die Klimafrage ist das Top-Thema für viele, viele Entwicklungsländer und andere Länder auf der ganzen Welt.

Das geopolitische Umfeld ist jedoch zumindest herausfordernd. Beobachter erwarten jedoch, dass insbesondere Russland kein Interesse daran haben sollte, die Verhandlungen zu behindern. Moskau braucht Verbündete in der UNO und kann kein Interesse daran haben, dass die legitimen Forderungen des globalen Südens an seinem Veto scheitern.

Finanzen im Fokus

Die COP27 ist die erste Konferenz, auf der nicht mehr über die Details des Pariser Klimaabkommens verhandelt werden muss. Das Gastland kann dies nutzen, um eigene Schwerpunkte zu setzen. Ägypten hat deutlich gemacht, dass es um die Finanzierung des internationalen Klimaschutzes gehen soll. Die Entwicklungsländer benötigen einen eigenen Fonds, um Schäden und Verluste auszugleichen.

„Die Länder erleben die Schäden und Verluste durch die Folgen des Klimawandels“, sagt der ägyptische Chefunterhändler Mohamed Nasr und spricht von einer „afrikanischen COP“: „Sie haben nicht die Mittel, damit umzugehen, und die internationale Antwort Bisher entspricht das den Challenges einfach nicht“, sagt er.

„Loss and Damage“ ist der Konferenzbegriff für diesen Punkt. Darüber wird seit Jahren diskutiert, bisher mit mageren Ergebnissen aus Sicht der Betroffenen. In Sharm El-Sheikh stehen weitere Gespräche auf dem Programm, mehr aber auch nicht. Dafür wollen die Entwicklungsländer eigene Mittel auf die Agenda setzen. Dies könnte in den ersten Tagen zu einer längeren Debatte führen.

China ist gefordert, tritt aber auf die Bremse

Die Schäden im vergangenen Jahr im Ahrtal machen deutlich, worum es in der Debatte um Entschädigung geht. Bund und Länder stellen 30 Milliarden Euro an Hilfsgeldern bereit. Und global gesehen ist das ein kleinerer Fall von Klimaschäden.

Experten rechnen mit 500 bis 700 Milliarden Dollar pro Jahr, die abgerufen werden könnten. Viele Industrieländer fürchten ein Fass ohne Boden. Eine Befürchtung, die China – das Land mit dem größten Ausstoß von Treibhausgasen – wohl insgeheim teilt. Noch kann Peking auf die historische Schuld der Industrieländer verweisen – aber wie lange noch?

Auch andere finanzielle Fragen stehen an: Die Industrieländer hatten bereits 2009 zugesagt, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar zu mobilisieren, um dem globalen Süden bei der Energiewende zu helfen und ihn bei der Anpassung an die bereits unvermeidlichen Folgen des Klimawandels zu unterstützen. Das Versprechen wurde nicht gehalten. Maximal waren es 83 Milliarden – und schon diese Rechnung ist umstritten.

Auch wenn das Ziel nun im Durchschnitt der Jahre 2020-2025 erreicht werden soll, ist viel Vertrauen zerstört worden. Zumal für die Adaption viel zu wenig Geld zur Verfügung steht. Mit Windkraftanlagen oder Effizienzmaßnahmen lässt sich auf jeden Fall Geld verdienen – deshalb funktioniert die Finanzierung. Aber Deichbau oder Wettervorhersagen kosten Geld.

Der Klimaschutz kommt kaum voran

In Glasgow wurde im vergangenen Jahr Druck aufgebaut, dass andere Staaten neue und strengere nationale Klimaschutzziele vorlegen müssten, wie es die USA und die EU getan haben. Nur 24 haben das in diesem Jahr geschafft – und die meisten haben nur der Form genügt, sind aber inhaltlich kaum vorangekommen. Die Nachfrage ging vor allem nach China.

Wissenschaftler rechnen damit, dass Peking bis Mitte des Jahrzehnts seine Anstrengungen zum Klimaschutz und zur Reduzierung der Emissionen verstärken muss, sonst wird die 1,5-Grad-Grenze nicht eingehalten werden können. Immer sanft, so war die Aussage von Staats- und Parteichef Xi Jinping auf dem jüngsten Kongress der Kommunistischen Partei zu interpretieren: „Wir werden aktiv und sorgfältig daran arbeiten, unser Emissionsmaximum und Klimaneutralität zu erreichen“, sagte er.

Kerry: „Erfüllung der Verpflichtungen von Paris“

Das ist ein Problem für die USA. Die Achse Peking-Washington hat das Pariser Abkommen überhaupt erst ermöglicht. Und trotz der wachsenden Spannungen zwischen den beiden Ländern haben sie im vergangenen Jahr eine gemeinsame Klimaplattform gegründet. Aber auch das liegt nun wegen des Taiwan-Streits auf Eis.

John Kerry, Klimabotschafter der Biden-Regierung, betont die besondere Rolle Chinas beim Klimaschutz: „Wir können das Problem nicht lösen, wenn nicht alle ihre Verpflichtungen aus Paris erfüllen – insbesondere der Staat mit den meisten Emissionen“, sagt er.

Ein Ort der Umsetzung?

Diese COP soll laut ägyptischer Ratspräsidentschaft auch ein Ort der Umsetzung sein. Bi- und multilaterale Vereinbarungen sollen helfen, die gemeinsam vereinbarten Klimaziele zu erreichen. Ein Weg: Energiepartnerschaften, wie sie Deutschland und einige andere Länder mit Südafrika geschlossen haben. 8,5 Milliarden Euro sollen mobilisiert werden, um Südafrika die Energiewende und den Ausstieg aus der Kohleverstromung zu ermöglichen. Ähnliche Projekte gibt es in anderen afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern. Indonesien ist ein weiterer Kandidat für ein internationales Großprojekt.

Im vergangenen Jahr gab es in Glasgow eine Reihe rechtlich unverbindlicher Vereinbarungen, etwa zum Waldschutz oder zur Reduzierung des Treibhausgases Methan. Aber sie sind seit der feierlichen Erklärung kaum vorangekommen und haben bisher wenig aktiven Klimaschutz gebracht.

Die Verhandlungen in Sharm El-Sheikh werden kein Selbstläufer. Aber sie haben in dieser Zeit eine besondere Bedeutung. Das unterstreicht US-Präsident Joe Biden: Er kommt, auch wenn viele andere Staats- und Regierungschefs mächtiger Länder abgesagt haben.