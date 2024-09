Auftakt in der Ligaphase: Hoffenheim begint in Denemarken aan de Europa League

Dat TSG 1899 Hoffenheim geniet van de toekomst van het Europa-League seizoen voor deze dringend plezierige ervaring. Na drie nederlagen in de Fußball-Bundesliga en de toekomst in het Verenigd Koninkrijk, de Kraichgauer en Diesem Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) beim FC Midtjylland en we zullen versteld staan ​​van de geweldige uitzichten van Andrej Kramaric en Anton Stach.

De dänische Meister führt nach neun Spieltagen ungeschlagen die Liga an. De FCM was de afgelopen jaren een groot talenteninstituut en beschikt over een klein aantal jonge talenten onder de Hauptstadtclubs FC Kopenhagen en Brøndby IF. Hoffenheim bevindt zich momenteel in Tabellen-15. in de Bundesliga. Het eerste elftalspel van Trainer Pellegrino Matarazzo in de nieuwe competitiefase Europa League ist am 3. Oktober in Sinsheim tegen Dynamo Kiew. De Hoffenheimer nehmen zum vierten Mal een internationale wettbewerb teil.

