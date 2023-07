Pansdorf. Für die Nachwuchsmannschaften des TSV Pansdorf war die vergangene Saison 2022/23 fast wie ein Märchen! Nach fehlerfreien Saisons und überragenden sportlichen Leistungen haben die C- und B-Junioren den Aufstieg in die Oberliga Schleswig-Holstein perfekt gemacht. Auch der A-Junioren-Landesligist des TSV Pansdorf kann auf eine tolle Saison zurückblicken: Mit 40 Punkten aus 20 Spielen belegte er einen starken 4. Tabellenplatz.

Vier Oberligisten ziehen sich zurück – A-Junioren des TSV Pansdorf steigen auf

Während die Planungen für die neue Landesliga-Saison der Pansdorfer A-Junioren bereits auf Hochtouren liefen, folgte am vergangenen Samstag eine verspätete Überraschung, die einen großen Jubel nach sich ziehen sollte. Denn: Weil gleich vier Mannschaften aus der neuen A-Junioren-Oberliga Schleswig-Holstein vor Beginn der Saison 2023/24 ihren Rückzug erklärt haben, darf sich der TSV Pansdorf darüber freuen, einer der Aufsteiger in die höchste Spielklasse des Landes zu sein!

Der TSV Pansdorf überlegt nur kurz – und entscheidet sich für die Oberliga

A-Junioren-Trainer Tim Schlichting erhielt am Samstag einen Anruf vom zuständigen SHFV-Manager, der ihn über den Sachverhalt informierte und fragte, ob der TSV den Platz in der Oberliga Schleswig-Holstein einnehmen möchte. „Wir haben es intern kurz besprochen und dann relativ schnell entschieden, dass wir diese große Herausforderung angehen wollen“, sagte TSV-Trainer Tim Schlichting gegenüber der LN.

A-, B- und C-Junioren des TSV Pansdorf steigen in die Oberliga auf

Statt einer weiteren Saison in der A-Junioren-Landesliga könnt ihr euch nun in der neuen Saison mit den besten Mannschaften des Landes messen – genau wie die Pansdorfer C- und B-Junioren. Tim Schlichting, der im Verein auch als Abteilungs- und Jugendleiter fungiert, erklärt die mehr als erfolgreiche Saison der Jugendmannschaften: „Für die Jugendabteilung war die Saison 2022/2023 natürlich ein Traum. Die Tatsache, dass wir als Dorf.“ Vereine dürfen nun in der nächsten Saison mit der A-, B- und C-Jugend in der Oberliga antreten und somit ist die höchste Spielklasse des Landes einfach der Wahnsinn. Dazu kommen noch die Bezirkspokalsiege aller Jugendmannschaften. Als Jugendleiter bist Du dabei Viel glücklicher kann man im Moment nicht sein. Insgesamt spiegelt dieser Erfolg die nachhaltige und ruhige Arbeit unserer Trainer und Verantwortlichen im Verein in den letzten Jahren wider. Wir stürzen uns nun mit voller Euphorie in die neuen Aufgaben und hoffen das In der Oberliga können wir alle mithalten. Wir werden diese Herausforderung ohne Druck annehmen und schauen, was dabei herauskommt.“

Die Pansdorfer Feier am Samstagabend wird zur Aufstiegsparty

Am Sonntagvormittag folgte die endgültige Zusage für den letzten Platz in der A-Junioren-Oberliga Schleswig-Holstein. Am Vorabend gab es bereits eine Party mit vielen Gästen im Rahmen von „Pansdorf feiert 2.0“ auf dem Gelände des TSV Pansdorf – natürlich war auch der unerwartete Aufstieg ein großes Thema. Der Nachwuchsbereich des TSV konzentriert sich nun auf die ordentliche Vorbereitung auf die Jugendoberligen, um an die jüngsten Erfolge in der höchsten Spielklasse des Landes anzuknüpfen…

LN