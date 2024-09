Een echt begin van het verhaal van FC Bayern onder het nieuws van Trainer Vincent Kompany. Als alle Saison-wedstrijden gewonnen hadden kunnen worden, zou het mooi zijn als ze met 5:0 wonnen van Werder Bremen of in de Champions League tegen Dinamo Zagreb (9:2). Met Bayer Leverkusen wartet am Samstag (18.30 uur, Lucht) van de eerste richtige harttest van de Saison in de Munchner.

In het veld van de partij ontstaat de dubbele belegeringsoorlog van de Einsatz van Manuel Neuer met de grootste fragmentatie. Der Torhüter litt unter een oberschenkelverletzung, stand zjetzt gegen Werder nicht in Kasten. Voor het topduel in Leverkusen zit 38 jaar juridische fitheid en steun in de basisploeg van Bayern. Im Vergleich zum Kantersieg in Bremen nimmt Kompany nog twee wijzigingen voor een nieuwe start-up-opstelling. Via de links komt Serge Gnabry naar Kingsley Coman, vanuit de rechterverdedigerpositie starten Raphael Guerreiro en Konrad Laimer.

Uitzicht van Coach Kompany met de strijdkrachten Sacha Boey (Meniskusriss), Josip Stanisic (Außenbandriss) en Hiroki Ito (Mittelfußbruch). Zudem fehlt Ersatztorhüter Daniel Peretz (Muskelteilabriss).

Dus begin van FC Bayern: Neuer – Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Gnabry – Kane

Meestertrainer Vergangenes Jahr entführte Bayer met 2:2 een punkt in de Allianz Arena. U zult ook genieten van een perfecte ervaring in München, Leverkusen en ook „eine perfecte Leistung“. Dafür können de Rheinländer aus dem Fullen schöpfen. In de vergelijking tussen de turbulente 4:3 tussen de VfL Wolfsburg en de andere Jeremy Frimpong en Victor Boniface in het startende team.

Die Startaufstellung van Bayer Leverkusen: Hradecky – Tapsoba, Tah, Hincapie – Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo – Terriër, Wirtz – Bonifatius