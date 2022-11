Aufstand gegen die Mullahs: Ein Lied aus Israel wird zum Soundtrack der Iran-Proteste

Wochenlange Proteste erschüttern den Iran. In einer Diktatur, die jede Kritik untergräbt, ist die Macht der Musik das Sprachrohr einer Generation – auch wenn die Musik aus Israel kommt.

Ausgelöst durch die Ermordung der Kurdin Mahsa Amini durch die iranische Sittenpolizei finden im Iran seit Wochen Proteste gegen das Regime statt. Täglich gibt es Tote und Verletzte unter den Demonstranten, die ein Ende der Mullah-Diktatur fordern. Die Proteste im Iran werden auch in Israel aufmerksam verfolgt, das das Regime in Teheran den „zionistischen Teufel“ nennt. Ironischerweise wurde das Album eines israelischen Musikers zum „Soundtrack der neuen Revolution“, wie es der israelische Musikpsychologe Nathan Mehrzadi formuliert.

Tatsächlich sind die auf Farsi gesungenen Lieder der israelischen Sängerin und Schauspielerin Liraz Charhi in der Islamischen Republik sehr beliebt. International bekannt wurde die Tochter iranisch-jüdischer Einwanderer durch ihre Rolle als Mossad-Agentin in der israelischen Serie „Tehran“. Ihre aktuelle Platte „Roya“ – das persische Wort bedeutet „Fantasie“ – nahm sie Anfang 2022 in Istanbul mit einigen iranischen Musikern auf – mit denen sie bereits in der Vergangenheit online zusammengearbeitet hatte. Danach trat sie mit ihnen auch während eines Musikfestivals in der Synagoge in Krakau auf.

„Gemeinsam werden wir eine Revolution starten“

Auch Nathan Mehrzadi hat iranische Wurzeln – der Musikpsychologe erlebte 1979 die islamische Revolution, die den Schah vertrieb und die Mullahs an die Macht brachte. „Die Rebellion ist geprägt von Freiheit und Selbstbestimmung“, sagt er über die aktuellen Proteste. „Die junge Generation will Demokratie. Das Internet eröffnet neue Möglichkeiten.“ Aus Sicht von Mehrzadi geht es bei den Protesten im Iran um mehr als um Politik.

Vor allem die Frauen wollten ihr Land und ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten. Dabei wollten sie nicht den Westen kopieren, sondern auch ihre eigene Kultur einbringen, die viele durch die Musik verbreiten, die sie als Vehikel für ihre revolutionären Ideen nutzen. „Die Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist“, sagt Mehrzadi.

Charhis Debüt im Jahr 2018 war bereits ein Erfolg im Iran. „Danach erhielt ich zahlreiche Videos von Frauen, die ihre Tschadors auszogen und auf Underground-Partys in Teheran zu meinen Liedern tanzten“, sagte die Sängerin. Ihr aktuelles Album enthält eine Liebeserklärung an den Iran, aber auch Kriegserklärungen an die derzeitigen Machthaber. „Gemeinsam werden wir eine Revolution starten“, heißt es dort, oder „Wie lange werden wir noch still sein, den Kopf gesenkt halten, die Knie gebeugt?“ In dem dazugehörigen Musikvideo tanzt Charhi zusammen mit einigen Frauen in bunten Kleidern.

Viele israelische Musiker haben Fans im Iran

Seit der Revolution von 1979 betrachtet die Islamische Republik Israel als Feind. Der Besuch Israels oder die künstlerische Zusammenarbeit mit Israelis ist strafbar. Daher wollten die iranischen Musiker die israelische Sängerin nur unter der Bedingung treffen, dass ihre Gesichter auf Aufnahmen unkenntlich gemacht und ihre Namen nirgendwo veröffentlicht würden. Trotz aller Verbote träumt Charhi davon, im Iran aufzutreten. „Ich wollte schon immer meine Freunde und Familie aus dem Heimatland meiner Eltern treffen und eines Tages werde ich dieses großartige Land besuchen können.“

Es ist gar nicht so selten, dass Sänger aus Israel Fans im Iran haben. Charhi ist die Nichte des israelischen Popstars Rita, deren 2012 auf Farsi gesungenes Album auch im Iran erfolgreich war. Der israelische Künstler Mark Eliyahu – der die Musik für die Serie „Tehran“ produzierte – tritt regelmäßig in der Türkei vor iranischem Publikum auf. Der in Dagestan geborene Meister der Kamanche – einer Stachelgeige aus iranischer und aserbaidschanischer Musik – wuchs mit türkischer und persischer Kultur auf.

„Der Wind der Veränderung weht im Iran“

„Viele Iraner lieben Israel, fürchten aber die extremistischen islamischen Herrscher in ihrem Land“, erklärt Hadar Maoz, ein israelischer Sänger, der ebenfalls iranische Wurzeln hat. „Sie haben ein starkes Interesse am Judentum und wollen einen Regimewechsel, damit sie die Beziehungen zum jüdischen Staat offen erneuern können.“ Maoz veröffentlichte 2020 den Song „Enlighten Iran“, in dem sie die Befreiung des iranischen Volkes vom Joch der schiitischen Diktatur fordert. Nachdem der Song tausendfach auf YouTube angeschaut wurde, erhielt sie viele positive Nachrichten aus dem Iran. Mit ihrer Band Persian Bukharan Groove tritt sie weltweit auf und mischt authentische Volksmusik mit einem modernen und mitreißenden Beat. „Nicht jeder kann mir öffentlich antworten oder schreiben“, sagt Maoz. „Seit mein Video gepostet wurde, ist das Lied im Staat der Mullahs verboten, aber ich bekomme immer noch viele Nachrichten von Iranern unter falschem Namen.“

Die Machthaber in Teheran bekämpfen die Proteste mit blutiger Gewalt, doch „im Iran weht der Wind der Veränderung“, sagt Nathan Mehrzadi. „Und diesmal spielt die Musik eine andere Rolle als bei früheren Protesten.“ Der Musikpsychologe erklärt, dass durch das Abschalten der Opposition und der Presse Lieder – auch aus Israel – zu einem Sprachrohr gegen die Diktatur wurden. Während die Islamische Republik Musik als „unislamisch“ betrachtet, nutzen die Demonstranten sie, um ihre Ziele und Inhalte zu verbreiten. „Die Leute haben die Magie der Musik verstanden“, sagt Mehrzadi. „Sie kennt keine Grenzen und kann die Welt verändern.“