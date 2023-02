Aufruhr nach Untergang eines Kriegsschiffs im Atlantik — RT World News

Umweltverbände haben mit Wut reagiert, nachdem die brasilianische Marine ihren ehemaligen Flaggschiff-Flugzeugträger im Atlantik versenkt hatte. Das außer Dienst gestellte Schiff sollte ursprünglich in Türkiye als Schrott demontiert werden, wurde aber nicht betreten.

Der „geplanter und kontrollierter Untergang“ der 32.800 Tonnen schweren ‚Sao Paulo‘ fand am späten Nachmittag am Freitag etwa 350 km (217 Meilen) vor der brasilianischen Küste in einer Tiefe von etwa 5.000 Metern statt, wie aus einer Erklärung der Marine hervorgeht. Die letzte Ruhestätte sei im Hinblick auf die navigatorischen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte eines solchen Umzugs ausgewählt worden, fügte sie hinzu.

Die Entscheidung, das Schiff zu versenken, kam, nachdem das türkische Unternehmen Sok Denizcilik letztes Jahr ermächtigt worden war, das Schiff für Metall zu verschrotten, wie das brasilianische Verteidigungsministerium forderte „ein beispielloser Versuch“ um es in a zu recyceln „sicher und umweltschonend“ Benehmen.

Nach Beginn der Durchfahrt des Schiffes blockierte Türkiye das Verfahren jedoch aufgrund von Bedenken seiner Umweltbehörden. Brasilien war gezwungen, die Fluggesellschaft nach Hause zu bringen, erlaubte ihr jedoch nicht, über den Hafen einzulaufen „hohes Risiko“ für die Umwelt.









Angesichts der Gefahr, dass die „Sao Paulo“ aufgrund von Auftriebsproblemen spontan untertaucht, sagte das Verteidigungsministerium, es gebe keine andere Möglichkeit als „Abwerfen des Rumpfes durch geplantes und kontrolliertes Sinken.“

Während Brasilien das Schiff in einer speziell ausgewählten Zone versenkte, zog der Umzug den Zorn von Umweltaktivisten auf sich. In einer Erklärung vom Samstag teilte die NGO Basel Action Network mit, dass das Schiff rund 760 Tonnen gefährlichen Asbests und Hunderte Tonnen anderer giftiger Substanzen, einschließlich schwermetallhaltiger Farbe, enthielt.

Die Organisation behauptete, dass der Untergang „wird zweifellos das Meeresökosystem im Deponiegebiet für die kommenden Jahre kontaminieren.“

Die ‚Sao Paulo‘ war ein Flugzeugträger der Clemenceau-Klasse, der ursprünglich 1963 von der französischen Marine unter dem Namen ‚Foch‘ in Dienst gestellt wurde. Das Schiff, das etwa 40 Flugzeuge transportieren konnte, wurde im Jahr 2000 an Brasilien übergeben und wurde zu seinem neuen Flaggschiff . Nachdem sie von Wartungsproblemen geplagt war, wurde die „Sao Paulo“ 2017 außer Dienst gestellt.