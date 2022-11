Aufrufe zum Boykott von Fukrey 3 tauchen auf Twitter auf, während Internetnutzer Richa Chadha wegen eines Galwan-Kommentars trollen

Der Bollywood-Schauspieler Richa Chadha ist unter Beschuss geraten, weil er einen Tweet über den Zusammenstoß von Galwan im Jahr 2020 veröffentlicht hat, bei dem mehrere Soldaten der indischen Armee starben. Laut ANI hatte Richa am Mittwoch auf die Erklärung des Kommandeurs der Nordarmee, Generalleutnant Upendra Dwivedi, reagiert, dass die indische Armee bereit sei, Befehle wie die Rückeroberung des von Pakistan besetzten Kaschmir (PoK) auszuführen.

Richa teilte einen Beitrag zu der Aussage, ging zu ihrem Twitter-Handle und schrieb: „Galwan sagt Hallo.“ Die Schauspielerin löschte den Beitrag, aber bis dahin war der Schaden angerichtet.

Sobald sie dies twitterte, brach in den sozialen Medien die Hölle los und die Leute fingen an, sie zu verprügeln, weil sie angeblich die Armee beleidigt hatte, indem sie über den Zusammenstoß zwischen Indien und China im Jahr 2020 sprach. Ein Benutzer schrieb: „Verspottung des Opfers unserer Soldaten im Galwan-Tal . Beschämend und schändlich.“ Ein anderer Benutzer teilte mit: „‚Galwan sagt Hallo‘, schreibt Richa Chadha als Antwort auf eine Aussage eines befehlshabenden Offiziers auf POK. Sie respektiert diejenigen nicht, die ihr Leben für Indien gegeben haben. Sie verspottet die indische Armee Es gibt keine Grenze dafür, wie tief diese Branche sinken kann.

Ein Boykott ist alles, was sie wert sind.“ Manjinder Singh Sirsa von BJP twitterte: „Schändlicher Tweet. Sollte frühestens zurückgezogen werden. Die Beleidigung unserer Streitkräfte ist nicht gerechtfertigt.“ In der Zwischenzeit wurde die Erklärung von Generalleutnant Upendra Dwivedi unter Bezugnahme auf die vorherige Ansprache des Verteidigungsministers abgegeben, in der er die Entschlossenheit Neu-Delhis bekräftigte, das von Pakistan besetzte Kaschmir (PoK) zurückzuerobern Alle Flüchtlinge würden ihr Land und ihre Häuser zurückbekommen. Generalleutnant Upendra Dwivedi sagte: „Was die indische Armee betrifft, wird sie jeden Befehl der indischen Regierung ausführen. Wann immer solche Befehle erteilt werden, werden wir immer darauf vorbereitet sein.“

Verärgerte Internetnutzer begannen auch, gegen Richa Chadhas kommenden Film Fukrey 3 zu protestieren, und #BoycottFukrey3 fing an, auf Twitter angesagt zu sein.

Hier sind einige Tweets



#Fukrey3 Erscheint diesen Monat… #RichChadha Das wird dir Leid tun! TUT MIR SEHR LEID! @ RichaChadha @alifazal9 Sie beide, die Sie bereits eine grenzwertige Platzverschwendung der Klasse B waren. Werden dafür sorgen, dass Sie nicht einmal die Klasse B wert sind! — सौरUKnowHesRight) 24. November 2022

Sie begannen nun, die indische Armee anzugreifen und zu erniedrigen. Jeder ist bereit, den Mittelfinger zu zeigen #Fukrey3. Das ist das Mindeste, was wir der liberalen Bande antun können. pic.twitter.com/TiGSvTNacO– Soma Sundaram (@isomasundaram72) 24. November 2022

Die Produzenten von #Fukrey3 bedauern bereits ihre Entscheidung, sie zu besetzen. Sie hat ihre eigene Karriere ebenso sabotiert wie das @alifazal9 komplett mit diesem einen Tweet. — SANJIV DAS (@sanghibiker) 24. November 2022

Fukrey 3 ist der dritte Teil der Krimi-Komödien-Reihe mit Ali Fazal, Manjot Singh, Varun Sharma und Pulkit Samrat mit Richa Chadha. Die erste Rate wurde 2013 veröffentlicht. Die zweite Rate wurde 2017 veröffentlicht, und die dritte Rate wird voraussichtlich im Dezember 2022 veröffentlicht.

(Mit Eingaben von ANI)