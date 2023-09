Die Kanzlerin sprach nach einem Festakt, mit dem der Bundestag an die erste Sitzung des Parlamentarischen Rates vor 75 Jahren erinnerte. Am 1. September 1948 begannen 65 von den Ländern entsandte Politiker – 61 Männer und vier Frauen – im König-Museum mit der Arbeit an einer Verfassung für eine neue deutsche Demokratie. Am 8. Mai 1949 wurde das Grundgesetz verabschiedet.