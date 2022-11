Aufruf zu mehr Repression an Straßensperren (nd-aktuell.de)

Geht es nach der Union, würden Straßenblockaden härter bestraft. Foto: IMAGO/Aaron Karasek

Er ist eine der belebtesten Straßen der Münchner Innenstadt: der Altstadtring am Stachus, ein Engpass, seit Jahrzehnten bekannt für dichten Verkehr und fast tägliche Staus. Selbst an diesem Montagmorgen kommen die Autofahrer nur schleppend voran. Gegen 9.30 Uhr blockieren fünf Aktivisten der Klimagruppe Last Generation einen Teil der Straße, kleben sich zusammen, die Polizei muss den Verkehr vorübergehend umleiten. Es ist eine Protestaktion mit der Ankündigung, dass die letzte Generation den Ring rund um den Karlsplatz, wie der Stachus offiziell heißt, in den vergangenen Wochen mehrfach blockiert hatte. Inhaltlich beschäftigt sich die Gruppe mit der aus ihrer Sicht zu zögerlichen Klimapolitik der Bundesregierung, an diesem Montag geht es aber auch um etwas anderes. Die Gruppe wolle gegen die „Drohgesten der Politik“ Stellung beziehen und „das Recht auf demokratischen Protest ausüben“. „Ich lasse mich nicht von Drohungen mit 30 Tagen Gefängnis einschüchtern“, sagte die 18-jährige Maria Braun, die laut „Last Generation“ an der Blockade teilgenommen hatte. Auch in Berlin gab es wie in den vergangenen Monaten Straßenblockaden an vier Orten. Fotos, die von den Aktivisten in den sozialen Medien geteilt wurden, zeigen, dass einige von ihnen in schwarz-weiße Gefängniskleidung gekleidet waren.

Es ist eine Anspielung auf das Ausmaß der Repression, die der Staat in Bayern derzeit gegen Klimaaktivisten vornimmt. Zwölf von ihnen wurden am vergangenen Donnerstag nach einer Blockade inhaftiert und sollen es laut Beschluss eines Münchner Amtsgerichts insgesamt 30 Tage bleiben – nicht als Strafe für Behinderung des Straßenverkehrs, weil noch keine Gerichtsverhandlungen stattgefunden haben statt, sondern als Präventivmaßnahme, damit die Aktivisten keine weiteren ähnlichen Aktionen durchführen können. Ermöglicht wird dies durch das sogenannte Polizeiaufgabengesetz (PAG). Obwohl ähnliche Regelungen auch in anderen Bundesländern gelten, erlaubt das CSU-regierte Bayern eine Sicherungsverwahrung von bis zu zwei Monaten. Zum Vergleich: In Berlin sind maximal vier Tage möglich, in Baden-Württemberg zwei Wochen, womit der Südwesten bereits die zweitlängste Haftzeit aller Bundesländer hat. In Bayern kann die Haft viermal so lange dauern.

Die Rechtslage in Bayern ist nicht neu: Bereits 2018 verschärfte die Landesregierung das bayerische PAG. Damals gab es in München Proteste mit bis zu 35.000 Teilnehmern in München. Auch deshalb gab es 2021 eine weitere Änderung. Die Sicherungsverwahrung wurde von drei auf die aktuell möglichen maximal zwei Monate verkürzt. Weil das, neben vielen anderen Punkten, viel zu repressiv ist, verklagten die bayerischen Grünen die PAG. Eine Entscheidung des Verfassungsgerichts steht noch aus. »Ich verstehe alle, die sich über Proteste der letzten Generation ärgern. Aber dass Münchner Aktivisten 30 Tage inhaftiert werden müssen – ohne ordentliches Verfahren oder ordentliches Gerichtsurteil –, ist eines Rechtsstaates unwürdig. Das Bayerische Polizeiaufgabengesetz geht zu weit“, twitterte die Bundestagsabgeordnete Jamila Schäfer (Grüne) in München.

Nun passiert, wovor nicht nur Amnesty International 2018 gewarnt hat. Laut Gesetz ist die Sicherungsverwahrung nur zulässig, „wenn dies zur Abwehr einer Gefährdung eines wichtigen Rechtsgutes unerlässlich ist“. Was das bedeutet, scheint in Bayern recht willkürlich zu sein. Der Abschlussbericht einer Überprüfungskommission für das PAG aus dem Jahr 2019 dokumentiert den Fall eines Mannes, der 27 Tage in Sicherungsverwahrung saß, weil er mit Suizid gedroht hatte, falls sein Asylbescheid abgelehnt würde. Die Inhaftierung wurde mit der »Hoffnung auf Genesung« begründet. Auch bei den Straßenblockaden der letzten Generation ist unklar, worin das „erhebliche rechtliche Interesse“ bestehen soll.

Diskurspolitik ohne Fakten: Lasse Thiele über radikale Klimaproteste der letzten Generation

Gerade für die Union sind die heiß diskutierten Blockadeaktionen von Klimaaktivisten ein willkommener Anlass, mehr staatliche Repression zu fordern. Als Vorwand muss ein tödlicher Fahrradunfall in Berlin vor einer Woche herhalten. Zeitgleich mit einer Rettungsaktion hatten Aktivisten der letzten Generation die Stadtautobahn A100 gesperrt. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr kam wegen des Staus nur schwer voran, hieß es zunächst. Inzwischen hat sich aber aus einem Vermerk des behandelnden Notarztes ergeben, dass die medizinische Versorgung der Frau durch das verspätete Eintreffen des Spezialfahrzeuges nicht beeinträchtigt war.

Dennoch fordern Vertreter von CDU und CSU eine Verschärfung des Gesetzes. Die Unionsfraktion im Bundestag will diese Woche einen Antrag einbringen, wonach Straßenblockaden, die Rettungsdienste, Polizei oder Feuerwehr behindern, künftig mit einer Mindestfreiheitsstrafe belegt werden. Danach soll eine solche Sperrung zulässig sein, wenn eine Sperrung „geeignet“ ist, zu solchen Behinderungen zu führen. Bisher war nur ein Bußgeld fällig, je nach Schwere des Eingriffs in den Straßenverkehr.

Strafrechtliche Verschärfungen seien „kein Mittel zur Lösung gesellschaftlicher Konflikte“, kritisiert Ulrich Wilken, rechtspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Wiesbadener Landtag. Sie hätten auch keine abschreckende Wirkung. Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) hatte sich zuvor den Forderungen nach härteren Strafen angeschlossen. In der Bundesregierung kommen diese jedoch nicht gut an. Aus den Reihen von SPD, Grünen und FDP hieß es unisono, es gebe Bedenken wegen einer Radikalisierung von Teilen der Klimabewegung. Bei möglichen Straftaten reichten jedoch die bisherigen gesetzlichen Möglichkeiten aus.