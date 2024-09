Een Randalierer in het stadhuis heeft ook een geweldige politiemacht in de Bayreuther Innenstadt. Gedurende de afgelopen 25 jaar zijn we tevreden geweest met de service die onze klanten hebben geleverd, wat betekent dat we de ruimte tijdens ons verblijf en met een telefoonkoerier en telefoonkabel gedurende deze periode hebben kunnen gebruiken. Politie met.

Een arbeider en een arbeider zullen de man graag van dienst zijn als het stadhuis beschikbaar is. Der 25-jarige leeftijd heeft de man ertoe aangezet om het schienbein te krijgen. De Randaliers leven nog steeds in de binnenstad en de politie blijft ernaar streven dat ze gezond zijn. Zwischenzeitlich riefen de Beamten de Bevölkerung auf, de Bereich is een centraal Busbahnhof en het Hauptbahnhof in mei.

Streifenpolizisten hadden de 25-jarige schietpartij en hun veiligheidsberichten. Voor de Bevölkerung habe keine Gefahr-bestanden, teilte die Polizei mit. Ook werd het 25-jarige misdrijf onder de hoede van een psychiatrische patiënt uitgevoerd, dat vervolgens plaatsvond vóór opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

© dpa-infocom, dpa:240926-930-243960/1