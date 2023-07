Berlin. Zu wenig Essen, zu wenig Freiwillige und zu viele Menschen, die beides nutzen möchten – Viele Tafeln in Deutschland befinden sich im Ausnahmezustand. Die Gründe dafür sind jedoch vielfältig Eine Lösung ist nicht in Sicht. Seit Beginn des Krieges gegen die In der Ukraine berichten die Lebensmittelbanken, die von Armut betroffene Menschen mit Lebensmitteln unterstützen, immer wieder, dass sie keine neuen Kunden mehr annehmen. Aber nicht nur die Zahl der Menschen aus der Ukraine ist gestiegen. Nach Angaben des Bundesverbandes nutzen auch immer mehr Deutsche die Angebote der Tafeln, denn die Inflation ist nicht an vielen spurlos vorbeigegangen.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 sind viele Menschen von dort nach Deutschland gekommen. Diese finden nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit häufig keine Anstellung, beispielsweise aufgrund fehlender Deutschkenntnisse oder der langen bürokratischen Prozesse bis zur Anerkennung von Abschlüssen und Ausbildungen. Nach Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis erhalten sie häufig Sozialleistungen vom Staat. Doch diese reichen oft nicht aus. Im März 2023 erhielten 708.000 ukrainische Bürger Grundleistungen für Arbeitsuchende. Im Vergleich zum Februar 2022 sind es 691.000 mehr. Viele von ihnen sind immer noch auf die Tafel angewiesen, weil das Geld nicht ausreicht.

Bei vielen Tafeln in Deutschland herrscht ein Eintrittsstopp

Nach Angaben des Bundesverbandes kommen immer mehr Deutsche zu den Tafeln, um sich kostenlose Lebensmittel abzuholen. Aufgrund der Inflation und den damit verbundenen Preissteigerungen können sich viele ihre Lebensmittel nicht mehr leisten. Derzeit nutzen insgesamt rund zwei Millionen Menschen die Angebote der Tafeln. Die Boards können mit diesem Andrang umgehen Laut Bundespressesprecherin Anna Verres in vielen Regionen des Landes.

Die Tafeln reagieren unterschiedlich auf den Ausnahmezustand: „Die Tafeln sind keine Lieferanten im eigentlichen Sinne“, erklärt Frank Hildebrandt vom Landesverband Schleswig-Holstein und Hamburg. „Sie geben den Kunden so viel Lebensmittel wie möglich und lassen sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Für die Grundsicherung ist jedoch der Staat zuständig. Daher haben die Tafeln in gewissem Umfang keinen Anspruch auf Warenannahme.“ Um den Kunden eine große Auswahl an Lebensmitteln zu gewährleisten, würden viele deshalb einen Kassenbonstopp verhängen oder die Verteilungshäufigkeit reduzieren und beispielsweise statt wöchentlich nur alle zwei Wochen Lebensmittel verteilen.

Tafeln in Deutschland: Anstieg der Menschen, Rückgang der Lebensmittelspenden

Mangelnde Lebensmittelspenden sind in allen Bundesländern ein Problem: Hildebrandt sagt, dass es seit 2022 bei einigen Tafeln einen Kundenanstieg von bis zu 40 Prozent gegeben habe. Gleichzeitig seien die Lebensmittelspenden jedoch um rund 50 Prozent zurückgegangen . Laut Rewe-Sprecher Thomas Bonrath, es gebe in den letzten Jahren deutlich mehr Bemühungen, weniger Lebensmittel wegzuwerfen. Dazu haben unter anderem Verbesserungen in der Lieferkette beigetragen, die auch eine zunehmende Digitalisierung ermöglichen. Dadurch werden passendere Einkäufe getätigt. Auch die Möglichkeit, Lebensmittel kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums günstiger zu verkaufen, spielt eine Rolle.

Neben dem Rückgang der Lebensmittelspenden gibt es noch einen weiteren Grund, warum die Tafeln bis an ihre Grenzen arbeiten: Die Zahl der ehrenamtlichen Helfer hat sich im Gegensatz zu den Kunden der Tafel nicht erhöht. „Wir bleiben eigentlich relativ konstant, was die Zahl der Freiwilligen angeht“, berichtet Anna Verres. Die Panels befinden sich daher überall an der Belastungsgrenze. Interne Umfragen zeigen, wie schwierig das ehrenamtliche Engagement bei der Tafel seit der Pandemie sei – sowohl geistig als auch körperlich, so Antje Trölsch von der Tafel in Berlin. „Die Freiwilligen beginnen jetzt an den Verteilungstagen früher und sind später fertig“, sagt sie. Auch die Ablehnung von Menschen, die Hilfe benötigen, sei eine große psychische Belastung, fügt Verres hinzu.

„Eigentlich müsste die Grundsicherung der Menschen staatlich geregelt werden“

Der Druck auf die Gremien wächst, obwohl sie eigentlich nur Menschen mit geringem Einkommen zusätzlich unterstützen sollen. Vertreter der Tafel meinen, der Staat müsse mehr tun. „Wir fordern seit Jahren ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung“, sagt Andreas Steppuhn vom Landesverband Sachsen-Anhalt. „Hilfreich wäre auch eine finanzielle Unterstützung des Landes für den Ausbau der Logistik.“

Auch der Sozialverband Deutschland sieht den Zustand der Tafeln kritisch: „Die Meldungen aus den Tafeln sind erschreckend: In Zeiten von Rekordinflation und Preisexplosionen können sich viele nicht einmal mehr Essen leisten. Und davon reden wir nicht nur.“ Menschen, die Bürgereinkommen beziehen, aber auch etwa Millionen Geringverdiener oder Rentner. Die Arbeit der Tafeln in ganz Deutschland verdient unseren Respekt und unsere Anerkennung. Aber die Verantwortung für die Sicherung des Existenzminimums liegt beim Staat – und nicht bei den Tafeln. Das ehrenamtliche Engagement von „Die Tafeln müssen für die Betroffenen etwas Besonderes bedeuten“, sagt er Michaela Engelmeier, Vorstandsvorsitzende des Sozialverbandes Deutschland.